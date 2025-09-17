Fentanilo contaminado: Diputados aprobó por unanimidad la creación de un comisión investigadora

La Cámara baja aprobó por unanimidad una comisión que indagará el caso del fentanilo contaminado, su impacto sanitario y el rol de los laboratorios implicados.

En una sesión especial, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y a mano alzada la creación de una Comisión Investigadora sobre el caso de fentanilo contaminado. La iniciativa surgió a partir de un acuerdo parlamentario entre oficialismo y oposición, lo que permitió alcanzar la mayoría calificada.

Aunque inicialmente estaba previsto que se tratara únicamente el emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, los referentes opositores lograron un entendimiento con la diputada oficialista Silvana Giudici para avanzar directamente con la aprobación del proyecto.

Objetivos de la comisión investigadora El texto consensuado fija como objetivos centrales esclarecer el número de casos confirmados y sospechosos vinculados al consumo de fentanilo contaminado, reconstruir la cronología del brote y su primera notificación, y determinar las responsabilidades dentro del sistema sanitario público y privado. También se investigará la situación de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma.

La comisión estará facultada para solicitar informes a organismos estatales de los distintos niveles de gobierno, así como convocar a funcionarios y actores del sector privado. Su misión será elaborar un informe final que precise responsabilidades y eventuales fallas institucionales.