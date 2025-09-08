Fentanilo contaminado: se demora la investigación en diputados y acusan un retraso organizado

Familiares de víctimas del fentanilo contaminado reclaman al diputado de La Libertad Avanza, Nicolás Mayoraz por demoras en la comisión investigadora.

El fentanilo es un opioide agonista sintético que se utiliza como analgésico en distintas intervenciones, puesto que su potencia es inclusive superior a la morfina.

Los familiares de las víctimas del fentanilo contaminado volvieron a alzar la voz para exigir respuestas y celeridad en la comisión investigadora que lleva a cabo el poder legislativo en el Congreso. En un comunicado difundido públicamente, señalaron que la ausencia del diputado nacional Nicolás Mayoraz, representante de La Libertad Avanza, y clave en la comisión.

Qué reclaman los familias víctima del fentanilo contaminado al Congreso En la última reunión de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, generó la demora en la creación de la comisión investigadora por los fallecimientos causados por el fentanilo adulterado producido por los laboratorios HLB Pharma y Laboratorio Ramallo.

Nicolás Mayoraz, diputado nacional por Santa Fe de La Libertad Avanza.

La reunión, que tuvo lugar el pasado 4 de septiembre, no pudo emitir dictamen debido a la falta de quórum, lo que impidió convocar al plenario conjunto necesario para avanzar en el armado del espacio legislativo. Según advirtieron los familiares, esta situación retrasa al menos 20 días el inicio de un trabajo "fundamental para esclarecer responsabilidades y garantizar justicia".

"Esta falta de convocatoria prolonga la conformación de la comisión investigadora, retrasando al menos 20 días el inicio de un trabajo clave para esclarecer responsabilidades y garantizar justicia", expresaron en el escrito al que accedió la agencia Noticias Argentinas.