Perlitas: lo que dejó la sesión en Diputados que volteó los vetos de Javier Milei

Entre discurso y discurso de los diputados que esperaban a votar los vetos de Javier Milei , se desarrollaron escenas insólitas en el recinto que no pasaron desapercibidas. Entre cruces picantes, ironías y hasta una peluca en plena banca, las perlitas de la sesión ya empezaron a circular en redes sociales.

El peso político y social de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica no impidió que el humor se colara en la Cámara de Diputados. El momento más llamativo lo protagonizó el legislador de Unión por la Patria, Aldo Leiva, cuando se puso una peluca en su turno de votación.

Tradicionalmente, Leiva opta por no votar de forma electrónica, sino por expresar su voto en voz alta acompañado de un breve discurso, aunque le cueste cruzarse con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

En el momento en que le tocó expresar su decisión, Leiva se colocó una peluca de pelo medianamente largo y castaño que desató la risa de todo el recinto. “Por los niños y jóvenes de mi patria, para decirle no a las coimas de Karina”, empezó, hasta que fue interrumpido por Menem: “Diputado, el sentido de su voto”, insistió. Finalmente, Leiva expresó su voto positivo la ley de emergencia pediátrica.

Cruce entre Victoria Tolosa Paz y Martin Menem

En otra instancia de la sesión, ocurrió un tenso cruce entre Victoria Tolosa Paz y el presidente de la Cámara baja, luego de que la legisladora de UxP interrumpiera el discurso de la libertaria Juliana Santillán.

La diputada de La Libertad Avanza comenzó su exposición sobre la ley de financiamiento universitario afirmando que “este gobierno no desconoce la importancia de la educación superior en el país”. Sin embargo, sumó: “Lo que sí decimos con firmeza y convicción es que no se puede defender la educación destruyendo las cuentas públicas y generando más pobreza para todos los argentinos”.

Inmediatamente comenzaron a escucharse gritos de fondo. “Cállese la boca, cállese”, dijo Tolosa Paz, quien fue callada por Menem: “Diputada Tolosa, es la decimoséptima vez que está gritando. Le pido por favor que respete como la respetan a usted. Continúe diputada Santillán”, lanzó, mientras Tolosa Paz continuaba la confrontación repitiendo que era “mentira”.

“Termínela diputada. Grita, y grita, y grita”, dijo mientras señalizaba con sus manos efusivamente y hacía el gesto con las manos de hablar mucho. “Es una falta de respeto a sus compañeros también. Perdón, ¿cuál es el problema que hable otro diputado? Y bueno, entonces cállese la boca“, sentenció.

Cecilia Moreau tomó las riendas de la sesión en Diputados

Otra de las perlitas que dejó la jornada ocurrió al inicio de la sesión, cuando la diputada Cecilia Moreau, de UxP, advirtió que Martín Menem se había ausentado durante unos minutos cuando se alcanzó el quórum. Inmediatamente, Moreau corrió hasta el lugar del presidente de la Cámara e inició la sesión para tratar los vetos de Javier Milei, en medio de festejos y aplausos de legisladores opositores.

Perlita: Cecilia Moreau abrió la sesión ante la ausencia de Martín Menem

“Con la presencia de 132 diputados y diputadas queda abierta la sesión especial conforme al requerimiento efectuado en número reglamentario”, sostuvo Moreau, con la autoridad que le concibe ser la vicepresidenta 1° de la Cámara baja.

Mientras pronunciaba las palabras que establecen el comienzo del debate, Menem apareció por detrás de Moreau se puso el saco y quedó parado al costado mientras la diputada finalizaba el discurso formal.

La Cámara Diputados volteó los vetos de Javier Milei

En una extensa sesión, la Cámara de Diputados votó en contra de los vetos que el Gobierno nacional aplicó a las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario. El quórum se consiguió con 132 legisladores sentados en sus bancas, mientras miles de manifestantes se reunían a las afueras del Congreso.

Pasadas las 17 horas, la oposición logró insistir con ambas leyes por amplia mayoría. La primera alcanzó 181 votos a favor, 60 en contra y una abstención. La segunda obtuvo 174 votos a favor, 67 en contra y 2 abstenciones.

Ahora, resta el tratamiento en la Cámara de Senadores, donde los libertarios son minoría y tendrán un camino más difícil para lograr blindar los vetos del Gobierno.