La lista de políticos y candidatos que estuvieron en la marcha universitaria en Mendoza

Referentes del peronismo y la izquierda dijeron presente mientras en el Congreso nacional se rechazaba el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

En la rotonda de ingreso al predio de la Universidad Nacional de Cuyo, comenzó cerca de las 15 la marcha en la provincia de Mendoza en favor de la Ley de Financiamiento Universitario, en sintonía con la marcha nacional. A la misma se plegaron autoridades de la UNCuyo, como la rectora Esther Sánchez, además de otros referentes políticos y algunos candidatos.

Peronismo presente Una de las presencias más destacadas fue la de el presidente del PJ local, Emir Felix, quien a su vez encabeza la lista de candidatos a Diputados nacionales por el frente peronista. Junto a él estuvo el intendente de Maipú y también candidato, Matías Stevanato.

Emir Felix Matias Stevanato 1 Matías Stevanato junto a Emir Félix. Milagros Lostes / MDZ

El peronismo "masista" tuvo su representación con la diputada provincia Gabriela Lizana, quien señaló a MDZ: "Soy estudiante de la UNCuyo, mi posgrado lo hice en la UNCuyo, la educación estatal es una herramienta fundamental para todos. Amo la educación pública".

"La situación de las universidades a nivel nacional es un despropósito total, no hay futuro para un país que no apoya a la educación. Yo valoro muchísimo la universidad, me considero una estudiante eterna. Las universidades públicas y las privadas, todas. Amo la educación, amo aprender, creo que es fundamental. Y sin el apoyo de los gobiernos, sea el que sea, un pueblo no tiene salida. Acá hay que bancar. Esto no es una cuestión de partidos políticos, es una cuestión de esencia del argentino. El argentino ama la educación y va a defender cualquier política que esté a favor de la educación. También va a reprochar las políticas que estén en contra de la educación", agregó.