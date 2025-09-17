Paro en el Hospital Garrahan: comenzó la medida de fuerza previa a la Marcha Federal

Trabajadores del Hospital Garrahan marcharán junto a los universitarios hacia el Congreso de la Nación para manifestarse contra los vetos al financiamiento.

Comenzó el paro en el Hospital Garrahan y los trabajadores se movilizarán en la Marcha Federal junto a los universitarios al Congreso de la Nación, en reclamo a los vetos de Javier Milei al financiamiento. En tanto, dentro del Palacio Legislativo, se debatirá si se rechaza o no el decreto presidencial.

El paro del Hospital Garrahan se extenderá por 24 horas en rechazo al veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia Pediátrica, por lo que también marcharán a la Plaza del Congreso. "Se nos trata de gente que no trabaja, de vagos, el Gobierno miente dice cosas que no son, amamos este lugar, ponemos el cuerpo, el alma", indicaron desde el sector.

El contexto de la marcha y el lugar del Hospital Garrahan La manifestación de los trabajadores del Hospital Garrahan se plegará también a la Marcha Federal de los universitarios, como así también habrá columnas en defensa de los jubilados como todos los miércoles.

Desde los distintos sectores que se manifiestan buscan agrupar en una sola marcha todos los reclamos contra el Gobierno de la Nación, en un marco de descontento en el sector público y los jubilados que lleva un largo tiempo.