La oposición intentará revertir los vetos de Milei al Garrahan y al financiamiento universitario

Diputados debatirá este miércoles los vetos de Javier Milei a normas aprobadas con amplia mayoría, como la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario.

La Cámara de Diputados convocó formalmente a la sesión especial pedida por la oposición para este miércoles a las 13. El objetivo será tratar los vetos de Javier Milei a las leyes aprobadas en el Congreso, entre ellas la de emergencia sanitaria pediátrica, que contempla al Hospital Garrahan, y la de financiamiento universitario.

La citación fue oficializada por el secretario parlamentario Adrián Pagan tras el pedido del jefe del bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, respaldado por legisladores de Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Democracia para Siempre y el radical Julio Cobos. La sesión coincidirá con una movilización frente al Congreso impulsada por organizaciones sociales y estudiantiles que buscan presionar por el rechazo a los vetos.

Para habilitar el debate, los opositores necesitan alcanzar el quórum de 129 diputados y luego reunir los dos tercios de los votos tanto para tratar los temas sobre tablas como para dejar sin efecto los vetos presidenciales. El optimismo de la oposición se apoya en los antecedentes: la ley vinculada al Garrahan había logrado 159 votos afirmativos, lo que superó con holgura el umbral requerido, y se especula que varios de los que se habían abstenido podrían esta vez acompañar.

Diputados En la Cámara de Diputados, el oficialismo tiene más chances de retener a los 87 héroes para blindar los vetos presidenciales.

Financiamiento Universitario El panorama es más ajustado en la norma de financiamiento universitario. Si bien en su sanción reunió 158 votos a favor y 75 en contra, quedó a un voto de los dos tercios. En la mira están los cinco legisladores que se abstuvieron y aquellos que se ausentaron, entre ellos referentes del MID, del PRO, del radicalismo y de bloques provinciales. También será clave la postura de los diputados del nuevo espacio Coherencia, conformado por ex libertarios, que tuvo votos divididos en la votación previa.