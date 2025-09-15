La CGT marchará al Congreso contra los vetos de Javier Milei en salud y universidades

La conducción de la Confederación General del Trabajo ( CGT ) resolvió este lunes sumarse con una columna propia a la Marcha Federal por la Salud y la Universidad Pública, que se realizará el próximo miércoles frente al Congreso .

La movilización busca presionar a los legisladores para que rechacen los vetos de Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica.

Tras la reunión de la mesa chica en la sede de UPCN, el secretario adjunto de la central, Andrés Rodríguez, anticipó un endurecimiento de la postura sindical: “Hay que prepararse más para el conflicto que para el diálogo”, advirtió. En ese encuentro también se debatieron los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y se definió la convocatoria al Comité Central Confederal, que sesionará este miércoles para fijar el 5 de noviembre como fecha del congreso que renovará autoridades.

En contraste, hubo ausencias llamativas: el sector alineado con Luis Barrionuevo no estuvo representado. Ni el cotitular de la CGT Carlos Acuña (Estaciones de Servicio), ni dirigentes como Argentino Geneiro (Gastronómicos), Daniel Vila (Carga y Descarga), Oscar Rojas (Maestranza) o Roberto Solari (Guardavidas) participaron del encuentro. Todos se encontraban en Mar del Plata en una actividad encabezada por el propio Barrionuevo.

A pesar de estas ausencias, Rodríguez fue claro: "Hay unidad en la CGT, pese que algunos digan lo contrario. El único poder político de Argentina que está unido y organizado es la CGT. Hoy todos los sectores estuvieron sentados en la mesa para defender los derechos de los trabajadores", y agregó: "La mejor modalidad de dirigencia en este contexto es el triunvirato, para poder garantizar que no haya fragmentaciones en la CGT".

Tampoco fueron convocados los referentes del sindicalismo identificado con el kirchnerismo, enfrentados con la actual conducción cegetista, como Abel Furlán (UOM) y Sergio Palazzo (Bancarios). De esta forma, la central obrera se prepara para mostrarse con una postura más combativa en la marcha de este miércoles, en un escenario político marcado por la tensión con el Gobierno nacional.