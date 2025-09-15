Milei viajará a Paraguay después de la cadena nacional: cuál será su agenda

Javier Milei estará en Paraguay, donde compartirá un almuerzo con Santiago Peña, hablará en la CPAC y cerrará su agenda con un discurso ante el Congreso.

Tras la cadena nacional dedicada al Presupuesto 2026, el presidente Javier Milei partirá este lunes por la noche rumbo a Asunción, Paraguay, en el ARG01. Se trata de su segundo viaje oficial al país vecino en lo que va del año, donde permanecerá hasta el miércoles al mediodía. La agenda incluye una reunión bilateral con Santiago Peña y un discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

El mandatario argentino ya había estado en Paraguay en abril pasado y ahora regresa para compartir un almuerzo y mantener un encuentro a solas con su par en el Palacio de López. Ambos líderes han consolidado una relación cercana, que se reflejó también en su reunión durante la última Cumbre del Mercosur en Buenos Aires.

Según fuentes oficiales, Karina Milei integrará la comitiva, tras su ausencia en el viaje a Estados Unidos en medio de la polémica por presuntas irregularidades en el área de Discapacidad. El plan inicial contemplaba un viaje relámpago, pero el cronograma se extendió y el presidente permanecerá un día y medio en Paraguay, según informó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

La agenda de Javier Milei en Paraguay El itinerario comenzará con la participación del presidente argentino en la CPAC, continuará con la bilateral con Peña y concluirá el miércoles con una intervención en la Sesión de Honor del Congreso paraguayo, frente a legisladores y miembros de la Corte Suprema de Justicia.