Javier Milei terminó de grabar el discurso sobre el Presupuesto 2026: qué dirá por cadena nacional

Luego de una hora, terminó la grabación del discurso que Javier Milei difundirá por cadena nacional esta noche a las 21 . Hay expectativa por lo que dirá, ya que el eje central será el Presupuesto 2026.

Junto al presidente estuvieron presentes el vocero Manuel Adorni, quien a su vez es legislador electo en la Ciudad de Buenos Aires; el diputado nacional José Luis Espert, que encabezará la lista de La Libertad Avanza en octubre; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Además de la foto que subió el titular del Palacio de Hacienda, el portavoz presidencial también compartió una selfie junto a Javier Milei y los funcionarios mencionados previamente, que se encontraban en el Salón Blanco de la Casa Rosada acompañando al mandatario.

El presidente Javier Milei busca lograr la aprobación de su primer Presupuesto en el Congreso desde que asumió, tras el fracaso del proyecto 2024 en ambas Cámaras, lo que obligó a la gestión a continuar con la prórroga de la ley de 2022.

Durante la mañana de este lunes, Milei encabezó una reunión de la mesa política nacional en la Casa Rosada junto a Karina Milei, Patricia Bullrich, Martín Menem y Santiago Caputo. Guillermo Francos se sumó más tarde por compromisos médicos. El encuentro, que se extendió por alrededor de una hora y media, estuvo centrado en la estrategia de campaña: el Presidente recorrerá distintas provincias en las próximas semanas para reforzar la estructura de La Libertad Avanza de cara a las elecciones de octubre.

Más tarde, el mandatario grabó un mensaje en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, entre las 17 y las 18, donde habló frente a cámara sin acompañantes. Según trascendió, la alocución tendrá una duración cercana a los 20 minutos.

Fuentes oficiales adelantaron que el discurso pondrá especial énfasis en la defensa de la política de déficit cero, a la vez que incluirá anuncios vinculados a nuevas medidas económicas y de gestión.