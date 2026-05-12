Bullrich rompió el silencio tras la caliente reunión de Gabinete con Milei: "Es la personalidad del Presidente"

La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich , se refirió por primera vez a la tensa reunión de gabinete que participó el viernes con Javier Milei , donde el presidente gritó e insultó sobre la situación judicial que atraviesa Manuel Adorni .

En el marco de su ingreso a JONAGRO, el evento que realiza la Confederaciones Rurales Argentinas en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la exministra dijo en rueda de prensa: "El presidente tiene una emocionalidad importante, no lo definiría como un grito lo que hizo".

Consultada sobre el contenido de ese cónclave en Casa Rosada, la legisladora evitó detallarlo: "No voy a contestar eso. No me corresponde".

A su vez, intentó despejar las versiones acerca de que no volvería a las reuniones de gabinete tras el tenso momento con el mandatario. “Por supuesto que seguiré yendo”.

"Yo no voy a comentar reuniones de Gabinete, son del Gabinete y tienen la intimidad de las cosas que ahí se discuten", agregó.

En el final del contacto con los periodistas, habló acerca de la reunión de la mesa política que se llevará a cabo este martes por la tarde: “Vamos a discutir muchísimo los temas que están en el Parlamento".

Que había dicho Bullrich y el desplante de Milei

La foto de la anteúltima reunión de gabinete La foto de la anteúltima reunión de gabinete

Tras conocerse la declaración del contratista Matías Tabar, quien se presentó en carácter de testigo en la causa que investiga al jefe de gabinete por enriquecimiento ilícito, la senadora buscó acelerar la declaración jurada del exvocero, en especial por conocerse que Adorni habría gastado 250 mil dólares en refacciones en su casa de country en Exaltación de la Cruz.

"Tiene que ser de inmediato, es estirar algo que no tiene sentido", había enfatizado Bullrich en una entrevista televisiva.

A los minutos, el presidente pidió hablar en otro canal y aseguró que la senadora “había spoileado” a Adorni con respecto al adelantamiento de la declaración jurada.

En tanto, el viernes en la reunión de gabinete el jefe de Estado se mostró molesto, a los gritos e insultos. “Nos dejó claro que aceptemos su postura o nos tenemos que ir”, remarcó una de las fuentes presentes en el encuentro.

“Yo voy a defender la inocencia de Manuel, no lo voy a entregar a la prensa porque tiene todo para explicarlo. Prefiero perder una elección que echarlo”, manifestó.

“Que se vayan todos a la rep… que lo pario, no me importa nada, voy a seguir con la mía”, exclamó el líder libertario, quien, acto seguido, se levantó y se fue sin escuchar a Bullrich, quien planteaba debatir la controversia del jefe de ministros.