Antes de la cadena de Javier Milei, los ADR suben hasta 3% en Wall Street

Tras un arranque incierto, los ADR (certificados de depósitos americanos) de empresas argentinas que cotizan en Nueva York registran subas de hasta 3%, en lo que puede leerse como un cierto respaldo de los inversores extranjeros a la decisión del Gobierno de Javier Milei mantenerse firmes con el equilibrio de las cuentas públicas.

En la Bolsa local, en tanto, el índice S&P Merval avanza 0,6% medido en pesos y 0,2% en dólares, impulsado por acciones de los sectores de servicios y energéticos.

Este cambio de tendencia se da apenas horas antes de que el presidente Javier Milei grabe su discurso de presentación del proyecto de Presupuesto 2026, que se difundirá por cadena nacional hoy a las 21 y tiene expectante a los actores económicos y a la población en general, sobre la profundidad del recorte de gastos que el Ejecutivo va a plantear en la ley madre de la administración.

En un mercado que luce bastante incierto ante las turbulencias financieras de las últimas semanas, la principal novedad de este lunes es que tras un arranque con números en rojo las acciones argentinas que cotizan en Wall Street giraron mayormente al terreno positivo, con algunos ADR en la zona del 3% de ganancia.

Lideran las subas las acciones de Transportadora Gas del Sur (3,22%), Telecom 3,03%, Central Puerto 2,34%, IRSA 2,15% y más atrás Cresud 1,70%, Pampa Energía 0,87% y Edenor 0,76%.

Acciones y bonos

En la plaza local, en tanto, el índice S&P Merval sube 0,4%, aunque con gran volatilidad. Entre las subas, se destacan Telecom 2,9%, Ternium 2,8%, IRSA 2,1%, Cresud 2,0% y Transportadora Gas del Sur 1,9%

Los bonos soberanos en dólares, por su parte, operan en rojo, con bajas generalizadas en los Bonares. El que vence en 2041 cae 3,9%, mientras que el 2038 retrocede 3,2%, el 2035 el 3%.

Los Globales, en tanto, caen 3,4% el 2046, mientras que el 2035 baja 2,9% y sólo suben los Globales 2030 subiendo 0,1%.