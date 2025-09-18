Hackatón 2025: una competencia para innovar en eficiencia energética y ciberseguridad

Con el objetivo de impulsar la innovación tecnológica y promover el talento joven, Siemens Argentina y la Unión Industrial Argentina ( UIA ) anunciaron la apertura de inscripciones para la hackatón 2025, un encuentro que desafía a estudiantes de ingeniería a diseñar soluciones reales en áreas clave como eficiencia energética, automatización de procesos y ciberseguridad industrial.

La competencia se realizará el 26 de septiembre, de 8 a 19 horas, en modalidad presencial, mientras que la jornada de premiación tendrá lugar el 3 de octubre. El lugar del evento se confirmará una vez que se cierren las inscripciones conforme a la cantidad de inscriptos.

La Hackathon está dirigida a estudiantes de penúltimo y último año de carreras de ingeniería (industrial, eléctrica, de datos, sistemas, mecánica, mecatrónica y afines), quienes podrán inscribirse en equipos de cinco integrantes. Además, cada grupo podrá conformarse con alumnos de distintas ramas de ingeniería y hasta de dos universidades diferentes.

Este año, el reto estará basado en un caso co-creado con Louis Dreyfus Company (LDC), líder global en la comercialización y procesamiento de productos agrícolas.

El propósito es que los estudiantes desarrollen propuestas que no solo sean innovadoras, sino que también resulten aplicables en la práctica, para aportar a la transformación de la industria nacional bajo estándares sostenibles y ciberseguros.

Desde Siemens destacaron que la Hackathon es “un espacio único de aprendizaje colaborativo” y que su continuidad refleja un compromiso conjunto con la educación y la formación de los talentos que liderarán las industrias en el futuro.

Por su parte, la UIA remarcó que este certamen busca acercar a los jóvenes a los desafíos de la industria 4.0 y potenciar las capacidades productivas del país.