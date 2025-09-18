Tupungato designó calles de un barrio con nombres inspirados en cerros de la Cordillera

La Municipalidad de Tupungato oficializó la designación de nombres para las calles del Barrio 8 de Noviembre.

Las calles del Barrio 8 de Noviembre de Tupungato fueron nombradas en honor a cerros andinos (foto ilustrativa).

La Municipalidad de Tupungato aprobó la Ordenanza Nº 13, publicada este jueves en el Boletín Oficial de Mendoza, que asigna oficialmente nombres a las calles del Barrio 8 de Noviembre. La iniciativa surgió de un trabajo conjunto entre la Subdirección de Planeamiento y los vecinos, quienes consensuaron elegir denominaciones vinculadas con la Cordillera de Los Andes.

Identidad y organización urbana La medida responde a la necesidad de ordenar la nomenclatura urbana, fundamental tanto para la orientación de residentes y visitantes como para la rápida actuación de los servicios de emergencia. Según el texto de la norma, la identificación clara de las calles también contribuye al desarrollo social y económico del barrio.

El Concejo Deliberante de Tupungato dispuso que las calles se denominen Cerro Aconcagua, Cerro Tupungato, Cerro Santa Clara, Cerro Las Pircas, Cerro Portezuelo del Fraile, Cerro El Plata, Cerro Campanario y Cerro San Pablo.

Un barrio con sello cordillerano La ordenanza instruye al Departamento Ejecutivo a señalizar las calles con los nombres aprobados y continuar con los trámites administrativos correspondientes. De esta manera, el Barrio 8 de Noviembre contará con una identidad ligada a la geografía andina, fortaleciendo su pertenencia cultural y facilitando la vida cotidiana de quienes lo habitan.

