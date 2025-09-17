¿Cómo te afectan los cortes de calle? Historias, bronca y una encuesta clave
La Ciudad de Mendoza está en "situación de obra". La cantidad de cortes afectan la vida cotidiana. Mirá el video y participá de la encuesta.
La Ciudad de Mendoza está en "situación de obra" y muchas calles clave de la Quinta Sección y el Centro están cortadas. Entre otras cosas se complica la conexión Este - Oeste y en horas pico hay que armarse de paciencia. Las opiniones están divididas entre quienes se quejan, los que se resignan y quienes creen que es un "mal necesario".