Atención: cambia el sentido de circulación en una calle de Luján de Cuyo

Luján de Cuyo dispuso el cambio de circulación para ordenar la movilidad y reforzar la seguridad en una zona escolar.

El Honorable Concejo Deliberante de Luján de Cuyo aprobó la Ordenanza Nº 15016, que establece el cambio de sentido de circulación vehicular de la calle Moretti en el tramo comprendido entre avenida San Martín y calle Taboada. A partir de esta medida, la arteria pasará a tener un único sentido este-oeste, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la fluidez del tránsito

La iniciativa surgió a partir del pedido del Instituto San Pablo, que advirtió las dificultades que se generaban durante los horarios de ingreso y salida escolar. Hasta ahora, Moretti funcionaba como calle de doble mano, lo que provocaba congestión, demoras y giros riesgosos en su intersección con la avenida San Martín, una de las vías de mayor circulación del departamento.

Una medida para reforzar la seguridad escolar El informe técnico de la Dirección de Tránsito confirmó la viabilidad de la modificación y destacó que la unidireccionalidad contribuirá a ordenar la movilidad, reducir los siniestros y resguardar a peatones, especialmente a niños y adolescentes que concurren a la zona educativa.

El municipio colocará nueva señalización vertical y horizontal, entre ellas un cartel nomenclador en San Martín y carteles de contramano en la intersección de Moretti y Taboada. Además, se ajustarán los tiempos semafóricos en la intersección con San Martín para optimizar la circulación.

Con esta ordenanza, el municipio de Luján de Cuyo busca consolidar un esquema de tránsito más seguro y eficiente, priorizando el bienestar de la comunidad escolar y de los vecinos del sector.