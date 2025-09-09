YPF instaló el nuevo reactor que impulsa la modernización del Complejo Industrial Luján de Cuyo

La instalación del reactor HG-D-3501 en el Complejo Industrial Luján de Cuyo marca un paso clave en el proyecto Nuevas Especificaciones de Combustibles de YPF, que transformará la refinería mendocina en un polo de referencia para la producción de gasoil más limpio y eficiente, con estándares ambientales de última generación.

El proyecto Nuevas Especificaciones de Combustibles (NEC) que YPF desarrolla en el Complejo Industrial Luján de Cuyo alcanzó un nuevo hito con el montaje del reactor HG-D-3501. Esta etapa marca un avance decisivo en la modernización de la refinería, que ya supera el 85% de ejecución.

El reactor de desulfuración, fabricado por Impsa en Mendoza bajo estrictos estándares internacionales, es una de las piezas clave de la nueva unidad HDS II. Opera mediante un proceso catalítico en presencia de hidrógeno, eliminando compuestos sulfurados del gasoil en condiciones de alta presión y temperatura. Su diseño robusto y especializado garantiza seguridad, eficiencia y durabilidad en entornos de operación severos, consolidando al complejo mendocino como referente tecnológico en la refinación de combustibles más limpios.

Con un peso de 456 toneladas y 38 metros de longitud, su traslado desde la planta de Impsa en Godoy Cruz hasta la refinería fue un hito dentro de la logística en Argentina, producto del trabajo conjunto con Vialidad Nacional, Policía de Mendoza y municipios.

El proyecto NEC permitirá que la totalidad del gasoil producido en el complejo mendocino cumpla con los estándares ambientales más exigentes, al reducir el contenido de azufre a 10 partes por millón (ppm). Esto responde a las nuevas exigencias de motorización y a la evolución del mercado hacia combustibles más limpios.

Además de la unidad HDS II, el proyecto NEC contempla la incorporación de nuevas unidades (H2 II y SE33), la modificación de instalaciones existentes (HDS I y OSBL) y la adecuación de servicios auxiliares. La iniciativa también incrementará la capacidad de producción de la refinería y garantizará el abastecimiento de Infinia Diesel en todo el país.