La jueza Loretta Preska rechazó otro pedido de Argentina en la causa YPF y suma presión judicial

La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, volvió a fallar contra Argentina en el extenso litigio por la expropiación de YPF.

La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, volvió a rechazar este martes un pedido de la Argentina en el litigio por la expropiación de YPF. Se trata de un nuevo traspié judicial para el país en un proceso que ya supera los diez años en los tribunales estadounidenses.

El Gobierno había solicitado limitar el alcance del discovery sobre los bienes del Estado argentino. La defensa argumentó que la magistrada había pasado por alto jurisprudencia clave, como el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en la causa NML Capital, que restringe la investigación de activos únicamente a aquellos que pueden ser ejecutables.

Loretta Preska y la desestimación del planteo Preska, sin embargo, desestimó el planteo y señaló que las mociones de reconsideración “generalmente se deniegan, salvo que la parte solicitante pueda mostrar decisiones o datos que el tribunal haya pasado por alto y que podrían cambiar la conclusión alcanzada”.

Respecto al caso NML Capital, la jueza explicó que ya había tenido en cuenta ese antecedente. Según recordó, la Corte Suprema estadounidense determinó que la Ley de Inmunidad Soberana (FSIA) no impide indagar sobre activos en el extranjero de un Estado, incluso si no son inmediatamente embargables en su propio territorio.