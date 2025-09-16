Radares, seguridad y pistas: así se arma la base que necesitan los F-16 en Argentina

El Proyecto de Presupuesto 2026 trae una señal concreta: la modernización no se limita a sumar aviones. El foco está en el entorno que hace posible volar, mantener y proteger una flota compleja como la de los F-16 . El esquema prevé inversiones desde 2026 hasta 2028. Apunta a base de instalaciones, servicios y procesos.

La meta es clara. Subir el estándar de operación y la disponibilidad. En criollo, construir el piso técnico que evita cuellos de botella cuando el nuevo sistema de armas empiece a rodar en serio. Sin infraestructura lista, cualquier caza rinde por debajo de lo esperado. Con soporte adecuado, cada hora de vuelo vale más.

La documentación anexa detalla cuatro líneas de trabajo con impacto directo en la red de apoyo. Primero, se actualizan equipos de comunicación en las estaciones radar de Merlo, Tandil, Río IV y la Ciudad de Buenos Aires. El monto asignado asciende a $44.381 millones. Segundo, se implementa un sistema integral de seguridad y defensa para custodiar instalaciones, personal y operaciones vinculadas al F-16 en el Área Material Río IV y en la VI Brigada Aérea de Tandil.

La inversión prevista es de $892.477 millones. Tercero, se normaliza el servicio de rampa en quince brigadas, bases y destacamentos, con $23.296 millones. Cuarto, se refuerza la capacidad de mantenimiento de pistas y helipuertos del Grupo Construcciones en el Área Logística Palomar, con $34.580 millones.

Las tareas más visibles se concentran hoy en dos nodos: la VI Brigada Aérea de Tandil y el Área Material Río IV, en Córdoba. Allí se adecuan hangares, se revisan sistemas eléctricos y contra incendio, se crean espacios de almacenamiento seguros y se ordenan flujos de trabajo para mantenimiento. La filosofía es simple. Sin energía estable, herramientas calibradas y layouts pensados para tiempos cortos, los costos suben y la disponibilidad baja.

Este presupuesto 2026 llega para modernizar una base, con pistas, radares y todas las comodidades que necesitan los F-16 para entrenar en Argentina.

Por eso se priorizan áreas críticas. También se estandarizan procedimientos de pista y plataforma. Cada mejora reduce riesgos, achica demoras y facilita la transición de los escuadrones a un avión con más exigencias técnicas y logísticas.

Supervisión y entrenamiento

El proceso no avanza a ciegas. En los últimos meses, equipos externos recorrieron las unidades para auditar avances y capacidades. Hubo visitas de la empresa Top Aces, de la Agencia Logística de Defensa de Dinamarca (DALO) y de la Air Force Security Assistance Training (AFSAT). AFSAT coordinó con la Fuerza Aérea el andamiaje de la formación prevista en la LOA. Se definieron fases de entrenamiento técnico y operativo, tanto para tripulaciones como para personal de tierra.

También se revisó la competencia en inglés de los pilotos, en línea con los estándares de operación del F-16. El objetivo es que, cuando lleguen los aviones, los equipos ya dominen procedimientos, listas de chequeo y protocolos de seguridad.

El capítulo de comunicaciones es clave para vigilar, coordinar y gestionar el tránsito aéreo. La actualización en Merlo, Tandil, Río IV y en la Capital busca enlaces más robustos y resilientes. Menos caídas. Más alcance. Mejor calidad de voz y datos. En paralelo, el sistema de seguridad incorporará sensores, perímetros reforzados, control de accesos y monitoreo continuo en puntos sensibles.

Es un mensaje nítido: proteger información, personas y material. En un entorno operativo moderno, la seguridad física convive con la ciberseguridad y con la disciplina de procesos. Todo suma para evitar intrusiones, sabotajes o pérdidas por errores humanos.

El frente de pistas y rampas tiene impacto transversal. Una superficie dañada multiplica inspecciones, desvía vuelos y acelera el desgaste del tren de aterrizaje. Con presupuesto específico para Palomar y con la normalización del servicio de rampa en quince unidades, se busca elevar la disponibilidad y homogeneizar estándares. Menos tiempos muertos. Más rotaciones seguras.

Respuesta más rápida ante roturas. Si el cronograma se cumple, entre 2026 y 2028 la Fuerza Aérea Argentina contará con un ecosistema más sólido para operar sus F-16. No se trata solo de sumar horas de vuelo. Se trata de formar gente, ajustar procedimientos y blindar instalaciones. Ahí está la diferencia entre tener aviones y poder usarlos todos los días con seguridad y regularidad.