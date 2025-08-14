Creada para detener a la Unión Soviética: así es la base donde se reunirán Donald Trump y Vladimir Putin

El histórico complejo militar, ubicado en Alaska y creado para frenar a la Unión Soviética, será escenario de una reunión clave entre Estados Unidos y Rusia.

En un encuentro clave, cuyo objetivo es alcanzar un acuerdo para lograr un alto al fuego en Ucrania, Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, ubicada en Alaska, que irónicamente fue creada para contrarrestar a la Unión Soviética durante la Guerra Fría.

La reunión, programada para este viernes, se producirá luego del encuentro que el presidente de Estados Unidos mantuvo con líderes europeos y con Volodimir Zelenski. Allí, Trump les comentó lo que habló con el mandatario ruso en su primera reunión, realizada el pasado miércoles. Los europeos le expresaron su preocupación por la ausencia de Ucrania en ese primer encuentro y su temor de que una reunión individual derive en un resultado favorable para Rusia.

La Base Conjunta Elmendorf-Richardson X La historia de la base Su creación data de 2010, cuando se fusionaron dos instalaciones preexistentes: la Base Aérea Elmendorf y el Fuerte Richardson del Ejército.

Así como ahora será sede de un encuentro clave para intentar poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, irónicamente fue concebida para frenar el avance soviético y contener la Guerra Fría.

Ubicada en Alaska, la base siempre contó con una importante presencia de aeronaves y supervisó operaciones de distintos radares de alerta temprana, encargados de detectar actividad militar soviética y cualquier lanzamiento nuclear. Gracias a esto, adoptó el lema “Cobertura Máxima para Norteamérica”, según detalla su sitio web.