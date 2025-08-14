Preocupación en Europa por reunión de Donald Trump y Vladimir Putin sin Ucrania

Tras la reunión de ambos en Alaska, mandatarios europeos expresaron su temor de que un acuerdo sin la presencia de Ucrania pueda perjudicar al país.

Líderes europeos temen que Donald Trump y Putin lleguen a un acuerdo que perjudique a Ucrania.

Este miércoles, Donald Trump se reunió con los líderes de Alemania, Francia, Gran Bretaña, Finlandia, Italia, Polonia, la Unión Europea y la OTAN, incluyendo al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en el marco de comentarles lo que había conversado con Vladimir Putin durante su encuentro el pasado viernes.

Tras este llamado telefónico entre los máximos líderes de los distintos países de Europa, Trump declaró en conferencia de prensa que fue una "muy buena conversación".

Este encuentro se debió a que, hace algunos días, el presidente de Estados Unidos se reunió en Alaska con su homónimo ruso, Vladimir Putin. Allí, ambos presidentes, junto a miembros de sus administraciones, mantuvieron una discusión sobre avances para alcanzar un alto al fuego en Ucrania.

Previo a esta reunión, Trump había declarado: "Si la primera sale bien, tendremos una segunda reunión rápida. Me gustaría hacerlo casi de inmediato, y tendremos una segunda reunión rápida entre el presidente Putin, el presidente Zelenski y yo, si desean que esté presente", expresó. Incluso, advirtió al presidente ruso que, en caso de no aceptar poner fin a la guerra, Rusia enfrentaría "consecuencias muy severas".

El miedo de los líderes europeos con Ucrania La razón del encuentro que mantuvo Trump este miércoles fue informarle a los líderes y a Zelenski sobre lo discutido en aquel primer encuentro en Alaska el pasado viernes.