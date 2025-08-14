Presenta:

Tras la cumbre por Ucrania, Vladimir Putin y Donald Trump comparecerán en conjunto

Los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin darán conferencia de prensa juntos, luego de la reunión en Alaska para tratar el tema Ucrania.

MDZ Mundo

Vladimir Putin y Donald Trump hablarán sobre Ucrania. Foto: Dpa 

DPA

Los presidentes de Estados Unidos y de Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente, comparecerán juntos en una rueda de prensa al término de la reunión que mantendrán el viernes en Alaska, una cita inédita que tendrá como punto central de la agenda el acercamiento de posturas para reslver el conflicto en Ucrania.

Un asesor de Rusia, Yuri Ushakov, ha brindado detalles de unos preparativos que "han entrado en su fase final", fruto de una organización que ha descrito como "intensa" y que ha combinado, según ha explicado, el habitual componente político de este tipo de citas con otras cuestiones de índole logística como puedan ser los visados.

La reunión tendrá lugar en la base Elmendorf-Richardson de Anchorage, la mayor ciudad de Alaska, y arrancará a las 11.30 (16.30 horas de Argentina) con un cara a cara entre los dos presidentes, al que seguirá un encuentro entra ambas delegaciones. Por parte rusa, asistirán el propio Ushakov y los ministros de Exteriores, Defensa y Finanzas, informa la agencia de noticias Interfax.

Donald Trump, Vladimir Putin hablarán de Ucrania

El asesor ha confirmado que "el tema central" de todas las reuniones será Ucrania, aunque se puedan abordar otros "problemas" de actualidad. Ni las autoridades estadounidenses ni las rusas han avanzado posibles acuerdos y Donald Trump, de hecho, ha llegado a decir que es simplemente una reunión "de tanteo".

La cita de Donald Trump y Vladimir Putin deja afuera a Volodímir Zelenski. Foto: Efe

La cita de Donald Trump y Vladimir Putin deja afuera a Volodímir Zelenski. Foto: Efe

El mandatario también se ha visto obligado a matizar las supuestas concesiones territoriales a Rusia y el jueves mantuvo una videoconferencia con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, y con un grupo de líderes europeos para tratar de unificar posturas. Dpa

