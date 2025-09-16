Luján de Cuyo aceptó la donación de un terreno para ensanchar una calle en Chacras de Coria

El Concejo Deliberante de Luján de Cuyo aprobó la aceptación de una donación sin cargo de 116,45 m².

Luján de Cuyo aprobó la Ordenanza Nº 14993, mediante la cual se acepta la donación sin cargo de un terreno destinado a obras de infraestructura vial en el distrito de Chacras de Coria. El inmueble, de 116,45 metros cuadrados, pertenece al padrón municipal Nº 43.461 y está ubicado sobre calle Juan H. de Coria.

La donación fue ofrecida por la familia Elaskar a través de su apoderado, Carlos Héctor Elaskar, en representación de María Elena, Pedro Roberto y Omar Darío Elaskar. El terreno quedará afectado específicamente al ensanche de la vía pública, donde está proyectado un ancho de 20 metros según los criterios de ordenamiento territorial vigentes

Un aporte para la planificación urbana El Concejo destacó que la cesión resulta de interés municipal, dado que contribuye a mejorar la infraestructura vial y la transitabilidad de una zona con alta circulación. El expediente contó con el respaldo técnico de la Dirección Provincial de Catastro y el visado del correspondiente plano de mensura.

Con esta medida, el municipio avanza en su política de mejorar la conectividad y el ordenamiento urbano en Chacras de Coria, uno de los distritos con mayor crecimiento residencial y turístico del departamento.