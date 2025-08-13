Mendoza declara de utilidad pública un terreno en Rivadavia para ensanche de calles

El espacio será destinado al ensanche y trazado de calles, con el objetivo de optimizar la conectividad urbana y mejorar la infraestructura vial en Rivadavia.

Mendoza oficializó este miércoles, a través de la Ley Nº 9646 publicada en el Boletín Oficial, la declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación de un terreno en el departamento de Rivadavia. El espacio será destinado al ensanche y trazado de calles, con el objetivo de optimizar la conectividad urbana y mejorar la infraestructura vial.

La normativa, sancionada por el Senado y la Cámara de Diputados el 29 de julio de 2025, abarca una superficie de 1.049,10 metros cuadrados ubicada en calle Sur del Loteo Barrio Confraternidad, entre las calles Arenales y Corrientes. Según el plano Nº 10-7481, se trata de un acceso comunero de indivisión forzosa registrado en el departamento de Rivadavia.

De acuerdo con el texto legal, la Municipalidad de Rivadavia será el sujeto expropiante, siguiendo las disposiciones del Decreto-Ley Nº 1447/75. También deberá afrontar los gastos que demande el proceso, desde la adquisición del terreno hasta su adecuación para el nuevo uso.

Con esta medida, se busca ampliar y reordenar la trama vial de la zona, beneficiando a vecinos y facilitando el tránsito. La expropiación permitirá abrir y mejorar calles, integrando el sector a la red vial existente y potenciando el desarrollo urbano.