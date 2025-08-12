De blanco a amarillo: por qué cambiaron el color de las ambulancias de Mendoza

El gobernador Alfredo Cornejo presentó hoy 12 ambulancias nuevas para Mendoza y aseguró que se trata de unidades de terapia intensiva móviles por el equipamiento de alta complejidad. Lo más llamativo fue el cambio de color : el blanco por el amarillo .

Las nuevas ambulancias de Mendoza son de alta complejidad y son parte del plan de trabajo 2024-2030 del Ministerio de Salud que busca mejorar la calidad de atención, optimizar los tiempos de respuesta y aumentar la eficiencia en la gestión de recursos.

Además, las ambulancias tienen un innovador sistema de seguridad que frenan cuando detectan un objeto que interrumpe su trayectoria. Esto se produce tanto cuando avanza el vehículo como cuando lo hace en reversa.

Qué significan los nuevos colores y carteles de las ambulancias

Las nuevas ambulancias son de color amarillo azufre y tienen la estrella de la vida en color azul en los laterales.

Además, son fácilmente reconocibles desde el aire: el techo está pintado de negro, hacia el frente está pintada la estrella de la vida y hacia el portón de atrás, el 911 en color amarillo azufre.

Las ambulancias desde el aire Las ambulancias desde el aire. Gobierno de Mendoza

“Se renovó la imagen de toda la flota con colores y señalética de alta visibilidad, en línea con los estándares internacionales, para facilitar la identificación tanto en tierra como desde el aire”, explicaron las autoridades en la presentación.

Cuántas ambulancias hay en Mendoza

Según los datos oficiales, en Mendoza hay 115 ambulancias y 22 son del Servicio de Emergencias Coordinado en el Gran Mendoza. Hoy se sumaron 12 nuevas ambulancias de alta complejidad.

Desde el Gobierno de Mendoza, buscan que las historias clínicas de todos los mendocinos estén digitalizadas y que se pueda acceder desde las ambulancias. “Necesitamos una red integrada con datos fluidos y de calidad, para atender bien en el lugar adecuado”, dijo Alfredo Cornejo en la presentación.