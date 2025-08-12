De blanco a amarillo: por qué cambiaron el color de las ambulancias de Mendoza
Las 12 ambulancias nuevas de Mendoza cambiaron de color y dejaron de lado el blanco predominante por el amarillo. Para qué sirven los carteles en el techo.
El gobernador Alfredo Cornejo presentó hoy 12 ambulancias nuevas para Mendoza y aseguró que se trata de unidades de terapia intensiva móviles por el equipamiento de alta complejidad. Lo más llamativo fue el cambio de color: el blanco por el amarillo.
Cómo son las nuevas ambulancias de Mendoza
Las nuevas ambulancias de Mendoza son de alta complejidad y son parte del plan de trabajo 2024-2030 del Ministerio de Salud que busca mejorar la calidad de atención, optimizar los tiempos de respuesta y aumentar la eficiencia en la gestión de recursos.
Además, las ambulancias tienen un innovador sistema de seguridad que frenan cuando detectan un objeto que interrumpe su trayectoria. Esto se produce tanto cuando avanza el vehículo como cuando lo hace en reversa.
Las ambulancias están equipadas con:
- respiradores a turbina
- videolaringoscopios
- electrocardiógrafos
- equipos de trauma
- botiquines completos
- cardiodesfibriladores
- oxígeno central
- camillas para pacientes de hasta 250 kg
- sensores de vientos laterales
- kit completo de atención prehospitalaria para adultos y pediátricos
Qué significan los nuevos colores y carteles de las ambulancias
Las nuevas ambulancias son de color amarillo azufre y tienen la estrella de la vida en color azul en los laterales.
Además, son fácilmente reconocibles desde el aire: el techo está pintado de negro, hacia el frente está pintada la estrella de la vida y hacia el portón de atrás, el 911 en color amarillo azufre.
“Se renovó la imagen de toda la flota con colores y señalética de alta visibilidad, en línea con los estándares internacionales, para facilitar la identificación tanto en tierra como desde el aire”, explicaron las autoridades en la presentación.
Cuántas ambulancias hay en Mendoza
Según los datos oficiales, en Mendoza hay 115 ambulancias y 22 son del Servicio de Emergencias Coordinado en el Gran Mendoza. Hoy se sumaron 12 nuevas ambulancias de alta complejidad.
Desde el Gobierno de Mendoza, buscan que las historias clínicas de todos los mendocinos estén digitalizadas y que se pueda acceder desde las ambulancias. “Necesitamos una red integrada con datos fluidos y de calidad, para atender bien en el lugar adecuado”, dijo Alfredo Cornejo en la presentación.