Habilitan en Luján de Cuyo un establecimiento para la atención de personas con discapacidad

Con validez de diez años, la habilitación permite brindar múltiples terapias y consolida la oferta de servicios de salud en la provincia.

El establecimiento está ubicado en Luján de Cuyo y ya cuenta con habilitación oficial.

El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Salud y Deportes, oficializó este miércoles la habilitación y categorización del centro “Rehabilitar Centro Integral”, ubicado en Luján de Cuyo, como Establecimiento de Salud sin Internación de Tratamiento (ESSIT) - Servicio de Rehabilitación Nivel I. La medida quedó establecida en la Resolución Nº 920, publicada en el Boletín Oficial.

Una habilitación con alcance provincial y nacional La normativa detalla que el establecimiento, a cargo del kinesiólogo Carlos Aníbal Bogado Pereira, fue incorporado al Registro Nacional de Prestadores de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad. La categorización otorgada incluye prestaciones como consulta médica, terapia física, trabajo social, psicología, psicopedagogía, fonoaudiología y terapia ocupacional.

El edificio cuenta con consultorios, gimnasio, salas de reuniones y sanitarios adaptados, entre otros espacios verificados en inspecciones previas. Según lo dispuesto, la habilitación tendrá una validez de diez años, será personal e intransferible, y podrá renovarse seis meses antes de su vencimiento.

De esta manera, Mendoza refuerza la red de servicios orientados a la atención integral de personas con discapacidad, en el marco de la adhesión provincial a la Ley Nacional 24.901, que establece un sistema de prestaciones básicas en salud y rehabilitación.