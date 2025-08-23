Impulsado por IA y blockchain: Luján de Cuyo lanzó "Somos Digitales", un ecosistema innovador

En su apuesta por transformar la gestión pública, la Municipalidad de Luján de Cuyo presentó, hace unos meses, “ Somos Digitales ”, un micrositio integrado en su portal institucional que articula un avanzado ecosistema digital con IA. Este espacio centraliza múltiples servicios municipales, ofreciendo una experiencia segura, eficiente y moderna.

En primera instancia, el sitio destaca la Identidad Digital, una vía esencial que facilita a los vecinos realizar trámites desde cualquier lugar sin perder tiempo ni comprometer la seguridad. Desde allí, los ciudadanos pueden acceder a gestiones como obtener la licencia de conducir, habilitar comercios, tramitar permisos de obra, consultar la guía de trámites y realizar pagos de tasas o multas.

Lo verdaderamente novedoso reside en que este ecosistema está respaldado por tecnologías de vanguardia como blockchain e inteligencia artificial ( IA ). El sistema almacena cada trámite en un bloque de datos inmutable, garantizando transparencia y evitando alteraciones o fraudes..

Además, la plataforma implementa un modelo de identidad digital descentralizada, basado en el protocolo QuarkID. Así, los usuarios administran sus credenciales mediante identificadores descentralizados (DID) y credenciales verificables (VC), sin depender de grandes bases de datos centralizadas. Esto no solo protege la privacidad, sino que permite que un ciudadano pueda utilizar su credencial emitida por otra jurisdicción—como la provincia de Buenos Aires—gracias a la interoperabilidad entre sistemas compatibles.

Así se ingresa a la plataforma de la Municipalidad de Luján de Cuyo

Un elemento que mejora notablemente la experiencia del usuario es la posibilidad de ingresar sin usuario ni contraseña. En su lugar, se utiliza una billetera digital (wallet) y un código QR para autenticarse, lo que suma rapidez y elimina fricciones innecesarias en el acceso a los servicios.

Estos avances tecnológicos permiten quela Muncipalidad de Luján de Cuyo se posicione como un referente en innovación dentro del país. Según la municipalidad, Mi Luján Digital—como parte de este ecosistema—permite que los vecinos completen trámites en minutos, sin tener que recordar contraseñas o preocuparse por la seguridad de sus datos

En definitiva, “Somos Digitales” no es solo un micrositio: representa un ecosistema integrado que reúne identidad digital segura, interoperabilidad y tecnologías disruptivas como blockchain e IA, con el objetivo de optimizar la relación entre el municipio y sus ciudadanos.

FUENTE: lujandecuyo.gob.ar