Paso a Chile habilitado: el pronóstico para los próximos días

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país durante las 24 horas, con portación obligatoria de cadenas.

El pronóstico de Contingencias Climáticas señala para este jueves una jornada con cielo despejado en cordillera. Las temperaturas son los siguientes:

Para el viernes está pronosticado inestabilidad en alta montaña, mientras que el sábado y el domingo se esperan nevadas.

Las autoridades solicitan circular con precaución y previo a iniciar viaje hacia Chile, corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña.

El paso Pehuenche está habilitado en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos. Los horarios para circular son los siguientes:

Entrada a Argentina: de 14 a 19 horas.

Salida de Argentina: de 14 a 18 horas.

La Ruta Nacional 145 se encuentra transitable con precaución por reparación de la calzada en algunos sectores, entre la localidad de Las Loicas y el límite internacional.