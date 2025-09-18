Paso a Chile habilitado: el pronóstico para los próximos días
El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.
El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país durante las 24 horas, con portación obligatoria de cadenas.
El pronóstico de Contingencias Climáticas señala para este jueves una jornada con cielo despejado en cordillera. Las temperaturas son los siguientes:
- Uspallata: 3°
- Punta de Vaca: - 1°
- Puente del Inca: - 3°
- Las Cuevas: - 4°
Para el viernes está pronosticado inestabilidad en alta montaña, mientras que el sábado y el domingo se esperan nevadas.
Las autoridades solicitan circular con precaución y previo a iniciar viaje hacia Chile, corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña.
Paso Pehuenche
El paso Pehuenche está habilitado en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos. Los horarios para circular son los siguientes:
- Entrada a Argentina: de 14 a 19 horas.
- Salida de Argentina: de 14 a 18 horas.
La Ruta Nacional 145 se encuentra transitable con precaución por reparación de la calzada en algunos sectores, entre la localidad de Las Loicas y el límite internacional.