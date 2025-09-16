Cielo nublado, altas temperaturas y lluvias: el pronóstico extendido para Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravesará una semana con temperaturas templadas a cálidas, y habría lluvias hacia el fin de semana. Asimismo, anunciaron que las máximas rondarán los 24°C.

Este martes, se registraron neblinas por la mañana, con una mínima de 12°c. Según el SMN , el cielo permanecerá algo nublado durante el resto del día, con una máxima de 21°c por la tarde y 17°c hacia la noche.

De acuerdo con el sitio especializado Meteored , el martes 16 podría ser el día más estable de la semana en el AMBA, con mayor previsión de cielo despejado. En tanto, el viento, de baja intensidad y proveniente del este, moderará el ascenso térmico.

Para el miércoles, el SMN anticipó el día más cálido de la semana, con una temperatura mínima de 15°C y una máxima que alcanzará los 24°C. El cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada, con vientos predominantes del noreste.

El jueves se espera una continuidad de las condiciones térmicas, con mínimas de 16°C y máximas en torno a los 24°C. Aunque se mantendrán los cielos nublados, la probabilidad de lluvias será baja, entre 0 y 10 %. Meteored indicó que la nubosidad será abundante y que podrían darse condiciones de inestabilidad, con posibilidad de lluvias aisladas. Ese día podría alcanzarse la máxima más alta de la semana, de 25°C.

El viernes mantendrá el patrón meteorológico, con temperaturas similares y persistencia de la nubosidad, aunque con un aumento en la inestabilidad que podría extenderse hacia el fin de semana.

Cuándo lloverá en Buenos Aires

El sábado volvería a llover en Buenos Aires. Gentileza Meteored

Precisamente, las lluvias llegarían el sábado, con un 90% de probabilidad a partir de las 9 de la mañana. Según los sitios meteorológicos, las precipitaciones se extenderán hasta las 18 horas del sábado. En tanto, la temperatura rondaría los 10° de mínima y los 19° de máxima.

El domingo, la temperatura volvería a descender, registrando una mínima de 7° y una máxima de 17°. Lo bueno es que se prevé el retorno del sol al cielo porteño, a partir de las 9 de la mañana.

Condiciones meteorológicas en la Provincia de Buenos Aires

En el resto del territorio bonaerense, el SMN informó que el cielo permanecerá mayormente nublado en el noreste, este y centro de la provincia durante la jornada del martes. Por la tarde, se espera nubosidad variable y, hacia la noche, posibilidad de tormentas aisladas en el suroeste, abarcando localidades como Coronel Suárez, Bahía Blanca, Pigüé, Coronel Pringles y Monte Hermoso.

Durante la madrugada y mañana del miércoles, los bancos de niebla se concentrarán en el centro, sur y este bonaerense, con tormentas aisladas en el suroeste. Estas precipitaciones se intensificarán en horas de la tarde, con tormentas que se extenderán hacia el noroeste y sureste, desde General Villegas hasta Maipú.

El jueves y viernes continuarán las tormentas aisladas en el sur de la provincia, mientras que las lluvias se desplazarán hacia el norte el viernes por la mañana. Entre las localidades afectadas se encuentran Pergamino, Junín, Chacabuco y 9 de Julio, así como centros urbanos como Las Flores, Maipú, Olavarría, Azul, San Carlos de Bolívar y Pehuajó.