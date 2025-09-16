El sorprendente récord que busca lograr una reconocida hamburguesería de Buenos Aires

El próximo domingo, una hamburguesería de Buenos Aires busca alcanzar la sorprendente marca de 100.000 hamburguesas vendidas en un solo día. Será a través de un evento que se realiza anualmente desde 2020, llamado Cheeseburger Day, y que tendrá lugar en todas las sucursales, con un único producto a un precio de $2.500.

Si bien este multitudinario evento solía hacerse en algunas sucursales, con el paso de los años fue creciendo hasta que en 2024 se llevó a cabo en todas las sedes de la marca, algo que volverá a repetirse este año.

En la última edición, el evento comenzó a las 12 del mediodía y sólo duró dos horas, ya que vendieron todo su stock, con filas que llegaron a extenderse por tres cuadras. Por eso, para el próximo domingo, Big Pons, la cadena argentina de hamburguesas nacida en 2017 y creada por Alejandro Seijo y Pablo Pons, promete prepararse para que la venta dure todo el día y alcanzar este récord.

El evento será mediante la compra de la Cheese Burger Simple, que costará $2.500, un producto que normalmente tiene un valor de $12.500. Esta promoción no será válida para delivery ni para take away y será hasta agotar stock.