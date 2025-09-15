Degustación gratis de pizza en el Obelisco: a qué hora es y por qué se realiza

Este lunes 15 de septiembre, la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE) regalará porciones de pizza gratis en el Obelisco con el fin de llevar a cabo una degustación masiva.

La iniciativa se enmarca en la previa por “La Noche de la Pizza y la Empanada”, que se realizará el martes 16. Desde las 11 hasta las 15, la asociación estará regalando 4.000 porciones de pizzas en la esquina de Cerrito y Diagonal Norte, las cuales se elaborarán en vivo.

Según informó la asociación, el evento contará con 10 maestros pizzeros, hornos eléctricos de cinta continua y el camión autosustentable de 15 metros.

"Un verdadero despliegue de pasión y técnica, con 125 kg de harina, 150 kg de muzzarella y el compromiso de un gran equipo", aseguraron en su posteo de Instagram.

Por otro lado, APYCE comunicó que "como cada año, seguimos apostando a la solidaridad" y donarán 250 pizzas al Comedor Los Piletones, de Fundación Margarita Barrientos, y 250 al SAME.

pizza gratis obelisco Flyer que compartió la asociación.

La Noche de la Pizza y la Empanada: cuándo es y a qué hora

Este martes 16 de septiembre se llevará a cabo la 42° edición de “La Noche de la Pizza y la Empanada”, un evento en el que cientos de pizzerías y casas de empanadas de todo el país ofrecerán promociones exclusivas para festejar esta fiesta nacional.

Durante esa jornada, según informó el Gobierno de la Ciudad, en los locales adheridos se podrá disfrutar de un 50% de descuento en pizzas y/o 3x2 en empanadas, con la posibilidad de que cada comercio defina si aplica en salón, delivery o take away, y con qué medios de pago.

Para conocer la dirección de las pizzerías adheridas, se puede visitar este link.