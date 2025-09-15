Anmat clausuró otro laboratorio: qué medicamentos sacó del mercado

Se trata de la firma a FILAXIS FARMACEUTICA S.A. Con este, ya son cinco laboratorios que la Anmat clausura en menos de un mes.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) clausuró otro laboratorio debido a "deficiencias significativas críticas y mayores" en "producción, personal, control de calidad" y otros, según se estableció en la Disposición 6843/2025, con fecha del viernes pasado.

Se trata de la firma a FILAXIS FARMACEUTICA S.A, ubicada en San Isidro. Anmat asimismo ordenó el retiro del mercado de dos medicamentos del laboratorio. Con este, ya son cinco las firmas que se clausuraron en menos de un mes.

Por qué Anmat clausuró el laboratio "La medida fue tomada luego de un proceso de inspección realizado en el establecimiento de la firma en cuestión a partir del cual se detectaron deficiencias significativas críticas y mayores en la Gestión del Sistema de Calidad Farmacéutico en producción, personal, locales y equipos, regulatorios y en control de calidad, entre otros", dice el comunicado oficial de la Anmat.

En cuanto a los medicamentos que se retiraron del mercado, se trata de dos lotes de una droga llamada oxaliplatino y seis de otra llamada docetaxel, lo que constituye ocho lotes en total. Las drogas se utilizan para tratar distintos tipos de cáncer.