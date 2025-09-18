Desciende la temperatura en Mendoza y continúa el alerta por Zonda y tormentas: en qué zonas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias para este viernes 19 de septiembre por viento Zonda y tormentas en distintas zonas de Mendoza . Además, baja considerablemente la temperatura y la máxima sería de 22ºC.

Según el SMN, hay alerta amarilla por Zonda en Malargüe y la precordillera de Las Heras y Luján de Cuyo: “El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h”, indicaron.

Continúa el alerta por Zonda en Mendoza (SMN).

Además, hay alerta amarilla por tormentas durante la madrugada en el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, General Alvear y la zona baja de San Rafael: “El área será afectada por tormentas aisladas. Algunas podrían ser localmente fuertes, acompañadas por chaparrones intensos, granizo ocasional, actividad eléctrica y ráfagas de hasta 70 km/h”, señalaron.

Las tormentas están previstas para la madrugada del viernes (SMN).

Y agregaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, que pueden ser superados en forma puntual”.

Así estará el tiempo este viernes en Mendoza

Viento: ingreso de viento sur permanente durante todo el día, se inicia a las 8 en zona Sur y a las 11 en zona Norte.

Nubosidad: a manece seminublado a nublado, alternando en todo el llano provincial. Sin precipitaciones en el llano.

manece seminublado a nublado, alternando en todo el llano provincial. Sin precipitaciones en el llano. Alta Montaña: a manece seminublado, especialmente en zona Sur. Desde las 20, mal tiempo en zona Sur con nevadas hasta la madrugada del sábado.

Pronóstico para los próximos días

El sábado se espera una jornada parcialmente nublada, con poco cambio de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Además, se anuncian tormentas aisladas hacia la noche y nevadas en cordillera.

El domingo continuará la tendencia, con una mínima de 7ºC y una máxima de 19ºC. Continuarán las tormentas y la inestabilidad en alta montaña.