Los clubes de Mendoza despidieron al Indio Solari con mensajes que emocionaron a los hinchas

La noticia del fallecimiento de Carlos "Indio" Solari generó una profunda conmoción que trascendió las fronteras del mundo de la música. En Mendoza, las principales instituciones deportivas se unieron a las muestras de afecto hacia una figura icónica de la cultura popular argentina.

A través de las redes sociales, estas instituciones, a pesar de sus historias, colores y rivalidades deportivas, encontraron un terreno común: despedir a un artista cuya obra acompañó durante décadas a miles de hinchas en las tribunas del país.

Godoy Cruz optó por una despedida concisa pero cargada de emoción. "Por siempre en nuestros corazones, Indio", publicó el club en sus plataformas digitales, acompañado por un video con la emblemática canción "Juguetes Perdidos".

La elección de este tema no fue fortuita, ya que es uno de los más coreados y reconocidos en el universo ricotero, formando parte de la banda sonora de generaciones de hinchas argentinos.

Independiente Rivadavia evocó una de las letras más memorables del artista.

"Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de mi calle", posteó la institución azul en la red social X, acompañando el mensaje con una imagen de pintadas que fusionaban la pasión ricotera con la identidad leprosa.

La publicación evidenció la conexión histórica entre la cultura de cancha y las canciones que, durante años, acompañaron a los seguidores del rock nacional.

lEPRA PINTADAS INDIO

Gimnasia y Esgrima y la voz de la tribuna

Desde el Parque General San Martín, Gimnasia eligió recordar al músico desde uno de los espacios donde sus canciones resuenan con mayor fuerza: las tribunas.

"En cada trapo, en cada canción, hasta siempre Indio", publicó el Lobo mendocino junto a imágenes acompañadas por "El Árbol del Gran Bonete".

La frase sintetizó una realidad que atraviesa a una parte considerable del fútbol argentino: la presencia constante de la obra del Indio en las banderas, cánticos y la identidad popular de las hinchadas.

Gimnasia despide a Solari

Deportivo Maipú y los colores del rock

Deportivo Maipú también se sumó a los homenajes, recurriendo a una de las frases inmortales del repertorio ricotero.

"Banderas rojas, banderas negras de lienzo blanco en tu corazón".

La publicación estuvo acompañada por una imagen del artista y rápidamente recibió la adhesión de hinchas cruzados, quienes compartieron recuerdos y mensajes de despedida.

Maipu Indio

Atlético Club San Martín y un homenaje especial

Uno de los mensajes más extensos y emotivos provino del Atlético Club San Martín.

"Si no hay amor, que no haya nada", inició el comunicado del Chacarero, destacando al Indio como "una de las voces y letras más profundas y convocantes de nuestra historia".

Además, el club recordó las dos visitas que el músico realizó a la ciudad de San Martín y resaltó el fuerte vínculo que supo construir con la comunidad local.

"El Universo Chacarero, ricotero de alma, lo va a seguir cantando en la tribuna, en la vida y en cada bandera, ladren lo que ladren los demás. Gracias y hasta siempre, Indio", concluyó el mensaje.

Indio San Martin

Mucho más que un músico para Mendoza

Las despedidas de los clubes mendocinos evidenciaron algo que hace tiempo forma parte de la cultura futbolera argentina: el Indio Solari fue mucho más que el líder de una banda de rock.

Sus canciones acompañaron viajes, festejos, ascensos, descensos y tardes de tribuna. Sus letras se transformaron en banderas, murales y cánticos de cancha. Por eso, al momento de decir adiós, el fútbol mendocino sintió que despedía a alguien propio.

Porque más allá de las camisetas, los colores y las rivalidades deportivas, hubo una generación entera que aprendió a cantar sus canciones entre amigos, en la popular y detrás de una bandera.