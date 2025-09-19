Pronóstico del sábado: tormentas y lluvias en casi toda la Argentina.

Este sábado 20 de septiembre llega con tormentas, lluvias y nubosidad en gran parte del país, con pocos sectores que tendrán algo de sol.

En el norte y noreste argentino se esperan tormentas eléctricas y abundante nubosidad. Provincias como Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco tendrán jornadas con precipitaciones intensas y cielos cubiertos, lo que obligará a estar atentos a posibles complicaciones.

Tormentas y lluvias para este sábado 20 de septiembre La zona central del país tampoco escapará a la inestabilidad. En Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y la región de Cuyo se anuncian tormentas aisladas y lluvias intermitentes, acompañadas por nubosidad persistente. Además, algunas áreas del litoral tendrán descargas eléctricas.

Tormentas y lluvias para este sábado 20 de septiembre. SMN.