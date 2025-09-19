Presenta:

Pronóstico del sábado: tormentas y lluvias en casi toda la Argentina

Este sábado 20 de septiembre llega con tormentas, lluvias y nubosidad en gran parte del país, con pocos sectores que tendrán algo de sol.

Este sábado 20 de septiembre estará marcado por un clima inestable en gran parte de la Argentina. Según el mapa del tiempo, las tormentas y lluvias estarán presentes en diferentes regiones del país, con pocas excepciones en las que se asomará el sol.

En el norte y noreste argentino se esperan tormentas eléctricas y abundante nubosidad. Provincias como Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco tendrán jornadas con precipitaciones intensas y cielos cubiertos, lo que obligará a estar atentos a posibles complicaciones.

Tormentas y lluvias para este sábado 20 de septiembre

La zona central del país tampoco escapará a la inestabilidad. En Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y la región de Cuyo se anuncian tormentas aisladas y lluvias intermitentes, acompañadas por nubosidad persistente. Además, algunas áreas del litoral tendrán descargas eléctricas.

En el sur, el panorama será algo más mixto: mientras que en la Patagonia se verá el sol en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego, otras zonas presentarán cielos nublados y precipitaciones. En general, la jornada del sábado tendrá como denominador común la lluvia en gran parte del territorio nacional.

