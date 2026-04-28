Empleadas domésticas: cuál va a ser el salario de cada categoría en mayo

Las empleadas domésticas comenzarán mayo sin cambios en su salario . La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares todavía no definió un nuevo incremento para el segundo trimestre, por lo que seguirá vigente la escala salarial que ya se aplicó durante marzo y abril.

La situación deja a empleadores y trabajadoras bajo los valores fijados por la última actualización oficial. Esa resolución estableció un ajuste acumulativo a comienzos de año y, ante la falta de una nueva convocatoria paritaria con acuerdo cerrado, los sueldos mínimos del sector no tendrán modificaciones durante el quinto mes de 2026.

De esta manera, las empleadas domésticas cobrarán en mayo según la misma tabla que rige desde marzo. Los montos dependen de la categoría, de si la prestación es con retiro o sin retiro, y de la modalidad de contratación. En el caso de quienes trabajan por hora, el pago suele hacerse al finalizar la jornada o de manera semanal, según lo pactado entre las partes .

Para la categoría de supervisora, el valor mínimo será de $4.013,30 por hora con retiro y $4.382,63 sin retiro. En la modalidad mensual, la remuneración será de $500.649,26 con retiro y $556.024,76 sin retiro.

En personal para tareas específicas, la hora quedará en $3.807,87 con retiro y $4.161,54 sin retiro. El sueldo mensual será de $466.154,67 para quienes trabajan con retiro y de $517.277,03 para quienes lo hacen sin retiro.

En el caso de caseros, categoría que por la naturaleza de la tarea se considera sin retiro, el valor por hora será de $3.599,86 y el salario mensual mínimo será de $455.160,14. Para asistencia y cuidado de personas, la hora será de $3.599,86 con retiro y $4.012,14 sin retiro, mientras que el mensual quedará en $455.160,14 y $505.578,34, respectivamente.

La categoría más habitual, personal para tareas generales, incluye labores como limpieza, lavado, planchado, mantenimiento del hogar y tareas comunes de una vivienda. Para estas empleadas domésticas, la hora mínima será de $3.348,37 con retiro y $3.599,86 sin retiro. En la modalidad mensual, los valores serán de $410.773,52 con retiro y $455.160,14 sin retiro.

Estos montos funcionan como piso legal para las trabajadoras registradas. En cambio, quienes realizan tareas en la informalidad no tienen garantizado el cobro de estos haberes ni otros derechos laborales, como vacaciones pagas, licencias y aportes. Además, el bono previsto en la última resolución alcanzó a febrero y marzo, por lo que los empleadores no están obligados a pagarlo en abril ni en mayo de 2026.