Sorpresa: el momento en el que un bólido iluminó el cielo de Buenos Aires

Un bólido iluminó el cielo de Buenos Aires en la noche del lunes y generó sorpresa entre quienes alcanzaron a ver el fenómeno. El fenómeno fue observado durante pocos segundos, pero alcanzó para que varios usuarios lo describieran en redes sociales como una “bola de fuego” que atravesó el cielo a gran velocidad.

Los reportes ubicaron el episodio pasadas las 23:30, con mayor visibilidad en la Ciudad de Buenos Aires, el norte de la provincia de Buenos Aires, Montevideo y otras zonas cercanas. En el área metropolitana, una cámara de seguridad logró registrar el paso del bólido con claridad y permitió observar cómo una luz intensa se desplazó de un extremo a otro del cielo.

Este fenómeno ocurre cuando un fragmento de roca que viene del espacio entra a gran velocidad en la atmósfera. En ese recorrido, el objeto genera un brillo muy fuerte, al punto de que puede verse incluso en ciudades, donde las luces suelen tapar gran parte del cielo.

Un bólido se diferencia de otros destellos porque su luz es mucho más intensa. A veces ilumina el cielo durante un instante y luego desaparece en pocos segundos. Por eso, muchas personas lo describen como una luz repentina o una bola de fuego que cruza rápido la noche.

Bólido en Buenos Aires El video que circula en las redes. Redes Sociales

En redes sociales, varios usuarios contaron que alcanzaron a ver cómo se iluminó el cielo por una fracción de segundo. Una mujer relató: "Ayer en la noche mi hijo vio que se iluminó el cielo por milésima de segundo. Estaba hablándome a mí, que estaba de espaldas al ventanal, así que, como siempre, me lo perdí".