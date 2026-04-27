Se vino el frío con todo a Buenos Aires: cómo seguirá el tiempo y cuándo subirá la temperatura

Después de dos meses muy poco otoñales, se vino el frío con todo al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Este lunes, la mañana arrancó con 6 grados y, si bien se espera que el termómetro suba, la temperatura seguirá bastante baja.

Mientras tanto, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Buenos Aires disfrutará una semana de condiciones climáticas estables hasta el domingo 3, con máximas que oscilarán entre los 17°C y los 22°C.

El lunes 27 se espera una jornada mayormente soleada con una temperatura máxima de 17°C y una mínima de 9°C. No hay probabilidad de precipitaciones. Los vientos serán moderados con ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

El martes 28 presentará algunas nubes parciales con temperaturas entre 7°C de mínima y 17°C de máxima . Las condiciones serán similares al lunes en cuanto a vientos, con un cielo algo nublado.

Los días más cálidos de la semana serán el miércoles 29, jueves 30 y viernes 1 , con temperaturas máximas que alcanzarán los 22°C. Las mínimas en estos días rondarán entre 12°C y 13°C, configurando jornadas primaveralas muy agradables.

¿Habrá probabilidad de lluvia durante la semana?

La probabilidad de precipitaciones es prácticamente nula durante toda la semana. Solo el miércoles 29 y el viernes 1 se registra una probabilidad mínima de entre 0 y 10%, sin embargo, las condiciones serán predominantemente soleadas.

¿Cuál será el día más fresco?

El martes 28 y el domingo 3 registrarán las temperaturas mínimas más bajas de la semana, con 7°C y 6°C respectivamente durante las primeras horas de la mañana.

¿Cómo estará el tiempo el fin de semana?

El sábado 2 y domingo 3 continuarán las condiciones favorables con cielo mayormente soleado. El sábado presentará temperaturas entre 12°C y 19°C, mientras que el domingo cerrará la semana con una máxima de 19°C y una mínima de 6°C.