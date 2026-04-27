Cómo prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono ante las bajas temperaturas

Con la llegada del frio , el uso de estufas, calefactores y braseros crece al mismo ritmo de la baja de temperatura. En ese contexto, el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono (CO) aumenta. Ante este panorama, desde el Gobierno provincial buscan concientizar para prevenir tragedias.

Los datos oficiales marcan que en los últimos años en Argentina se ha producido un incremento en la tasa de casos de intoxicación por monóxido de carbono. Las estadísticas indican que en 2022 se registraban 2,77 casos cada 100.000 habitantes, mientras que en 2025 la cifra escaló a 4,2. En Mendoza la tendencia sigue la misma tónica que en el país: en 2022 la tasa era de 6,21 casos cada 100.000 habitantes, mientras que en 2025 había trepado a 9,63.

Uno de los factores que desde el Gobierno señalan como posible causa de esto está vinculado a los descensos abruptos de temperatura.

Ante este fenómeno de aumento en los casos de intoxicación, la vigilancia epidemiológica cumple un rol fundamental, ya que permite detectar casos, identificar fuentes de exposición, caracterizar poblaciones en riesgo y orientar medidas de control. En este aspecto, cabe destacar que los datos no suelen ser 100% fiables, ya que dependen de las notificaciones recibidas en el sistema de vigilancia SNVS/SISA, por lo que desde el ministerio de Salud de Mendoza buscan optimizar su propio registro para mejorar la respuesta sanitaria.

Muchas familias denunciaron los cortes de suministro de gas en las últimas horas en Mar del Plata.

¿Qué es el monóxido de carbono y cuáles son los síntomas de una intoxicación?

El monóxido de carbono es un gas inodoro, incoloro, insípido y no irritante que se produce por la combustión incompleta de materiales que contienen carbono, como gas, leña, carbón o kerosene, en artefactos utilizados para calefacción, cocción o calentamiento de agua.

Con la llegada de las bajas temperaturas, los hogares apelan a ese tipo de artefactos con mayor frecuencia de la habitual, lo que conlleva a un aumento en el riesgo de intoxicación. En ese marco, es necesario tener en cuenta que ante la presencia de síntomas como dolor de cabeza, mareos, debilidad, náuseas o confusión -especialmente en días fríos y en ambientes donde se utilizan estufas, braseros u otros artefactos que pueden generar monóxido de carbono- se debe sospechar una posible intoxicación.

En esos casos, lo recomendable es ventilar de inmediato los ambientes, salir al aire libre y, en caso de que los síntomas no cesen, acudir al centro de salud más cercano.

¿Cómo prevenir la intoxicación por monóxido de carbono?

Desde el ministerio de Salud y Deportes de la provincia alertan que la población debe tomar las siguientes medidas para prevenir situaciones con monóxido de carbono: