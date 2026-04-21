¿Sigue el frío? Así estará el tiempo en Mendoza este miércoles

El pronóstico del tiempo anticipa jornadas agradables y con temperaturas en ascenso en Mendoza. Según los datos difundidos por la Dirección de Contingencias Climáticas, no se esperan fenómenos extremos, aunque sí algunas variaciones en la nubosidad. Para el miércoles, el pronóstico indica que estará nublado con un leve aumento de la temperatura.

El tiempo en Mendoza y el ascenso de la temperatura Para el miércoles, el pronóstico indica que estará nublado con un leve aumento de la temperatura. Los vientos soplarán desde el noreste con baja intensidad, mientras que en la zona cordillerana se prevé un cielo parcialmente nublado. La máxima alcanzará los 23 grados, con una mínima que descenderá hasta los 8 grados.

De cara al jueves, el pronóstico señala poca nubosidad y una continuidad en el ascenso de la temperatura, con condiciones similares en cuanto a los vientos, que seguirán siendo leves y provenientes del noreste. En la cordillera, el cielo se mantendrá nublado.