¿Fin del frío? El pronóstico para Mendoza con algunos días de tregua antes de un nuevo frente polar

La semana comenzó con un marcado descenso térmico y condiciones inestables. Según el meteorólogo de Contingencias Climáticas, Carlos Bustos, “en la madrugada del domingo ingresó un frente frío , que generó vientos algo fuertes del sector sur, cielo cubierto, y la máxima en la tarde de solo 14º. Un marcado descenso de la temperatura”.

El especialista precisó que este escenario se mantiene en el inicio de la semana: “para hoy se está aproximando un sistema meteorológico en altura desde el océano Pacífico, va a tocar sector cordillerano durante la tarde, esto va a tener nevadas en cordillera, cielo parcialmente nublado en el llano”. En ese contexto, advirtió que “se esperan precipitaciones aisladas, sobre todo a partir de la tarde”, con mayor probabilidad en el sur provincial.

En esa línea, indicó que el organismo nacional emitió advertencias: “de hecho el Servicio Meteorológico Nacional sacó una alerta por lluvias, tanto para San Rafael, Alvear, Malargüe, y también nevadas en cordillera”.

Bustos detalló que la jornada se presenta con inestabilidad : “hoy, una jornada con cielo entrecubierto y parcial nublado, en la tarde va a ascender un poco la temperatura, estamos esperando una máxima de 19 grados contra los 14 que tuvimos ayer”. Sin embargo, remarcó la persistencia de condiciones típicas de otoño, con “amenaza alguna precipitación” y nevadas en alta montaña.

Sobre la situación en cordillera, agregó: “se espera mal tiempo sobre todo en la zona centro de la provincia y sur, ahí las nevadas pueden ser un poco más importantes”, aunque aclaró que “para la zona norte del sector cordillerano, el cielo va a estar parcialmente nublado, pero también no se descarta la probabilidad de ocurrencia de algunas precipitaciones”.

Mejora progresiva, pero con nuevo frente frío hacia el fin de semana

De cara a los próximos días, el meteorólogo anticipó una mejora gradual: “ya a partir de mañana, tienden a mejorar las condiciones meteorológicas, esta situación de mejoría se va a extender hasta el viernes, con ascenso de la temperatura”.

En detalle, señaló: “para mañana esperamos una oscilación variable con la máxima de 20 grados, la mínima 8”, mientras que “el miércoles algo nublado con ascenso de la temperatura, buenas condiciones meteorológicas, la máxima 23, la mínima 10 grados”. Hacia el cierre de la semana, indicó que “el jueves tiempo bueno, poca nubosidad, la máxima 24, la mínima 11, y el día viernes tiempo bueno en general, cielo algo nublado, la máxima 24, la mínima 12 grados”.

No obstante, advirtió que la estabilidad no se mantendrá: “el sábado nuevamente vamos a tener condiciones inestables porque entra otro frente frío”. De este modo, la semana combinará jornadas frías con mínimas de un dígito, nubosidad persistente en el arranque y una mejora temporal antes de un nuevo cambio en las condiciones.