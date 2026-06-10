Jueves complicado en el AMBA: frío, neblina y un cambio clave hacia la tarde

Jornada fría y húmeda en el AMBA, con neblina y lloviznas en la mañana y mejoras hacia la tarde. Se espera un cambio de tiempo de cara al fin de semana largo.

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Cómo estará el clima en el AMBA este jueves. Foto: TELAM

Una jornada fría, húmeda y con neblina en las primeras horas del día marcará este jueves en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde la visibilidad podría verse reducida en distintos puntos durante la mañana. Con el correr de las horas, el clima tenderá a mejorar de forma gradual.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 17 grados, en un contexto de inestabilidad durante la madrugada y la mañana.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravesará una semana de frío extremo Foto: NA El SMN anticipó un jueves frío en el AMBA. NA Madrugada complicada en el AMBA Durante las primeras horas del día se espera:

Lloviznas aisladas en distintos sectores

Bancos de neblina reduciendo la visibilidad

Calles, rutas y accesos con tránsito más lento Por este motivo, se recomienda circular con precaución, utilizar luces bajas y aumentar la distancia de frenado, especialmente en los traslados matutinos.

Qué cambia la tarde Con el correr de las horas, el tiempo comenzará a estabilizarse. La nubosidad irá disminuyendo de forma gradual y se esperan algunos momentos de sol durante la tarde.