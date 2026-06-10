Jueves complicado en el AMBA: frío, neblina y un cambio clave hacia la tarde
Jornada fría y húmeda en el AMBA, con neblina y lloviznas en la mañana y mejoras hacia la tarde. Se espera un cambio de tiempo de cara al fin de semana largo.
Una jornada fría, húmeda y con neblina en las primeras horas del día marcará este jueves en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde la visibilidad podría verse reducida en distintos puntos durante la mañana. Con el correr de las horas, el clima tenderá a mejorar de forma gradual.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 17 grados, en un contexto de inestabilidad durante la madrugada y la mañana.
Madrugada complicada en el AMBA
Durante las primeras horas del día se espera:
- Lloviznas aisladas en distintos sectores
- Bancos de neblina reduciendo la visibilidad
- Calles, rutas y accesos con tránsito más lento
Por este motivo, se recomienda circular con precaución, utilizar luces bajas y aumentar la distancia de frenado, especialmente en los traslados matutinos.
Qué cambia la tarde
Con el correr de las horas, el tiempo comenzará a estabilizarse. La nubosidad irá disminuyendo de forma gradual y se esperan algunos momentos de sol durante la tarde.
Aun así, el ambiente seguirá fresco, con una temperatura máxima que apenas alcanzará los 17 grados.
Cómo sigue el tiempo en el fin de semana largo
De acuerdo con las previsiones actuales, el fin de semana largo podría comenzar con un nuevo cambio en las condiciones del tiempo. Las lluvias regresarían el sábado, afectando el inicio del descanso extendido.
Si bien el pronóstico todavía puede variar, los modelos meteorológicos anticipan una jornada inestable, con probabilidad de precipitaciones y abundante nubosidad.
Un junio con aire invernal
El inicio de junio viene mostrando condiciones propias del invierno en el AMBA, con mañanas frías, alta humedad, nieblas frecuentes y temperaturas máximas moderadas.
En este contexto, los especialistas recomiendan mantenerse informados sobre las actualizaciones del pronóstico, especialmente ante la posibilidad de cambios de cara al fin de semana largo.