El temporal azota al AMBA y la provincia de Buenos Aires con lluvias intensas y caída de granizo

Tras varios días con temperaturas inusualmente altas para julio, un brusco cambio de tiempo provocó lluvias, granizo y fuertes tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires y sus alrededores.

Las condiciones meteorológicas cambiaron de manera abrupta este viernes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde intensas lluvias y caída de granizo afectaron a distintos sectores de la región, tal como lo había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El temporal comenzó durante las primeras horas de la jornada y estuvo acompañado por una marcada inestabilidad atmosférica. El fenómeno se produce en un contexto de modificaciones en el patrón climático, vinculadas al avance de El Niño sobre gran parte del país, luego de varios días con temperaturas inusualmente elevadas para el mes de julio.

A medida que la tormenta avanzó, numerosos vecinos registraron con sus teléfonos celulares la intensidad de las precipitaciones y el granizo. Las imágenes fueron compartidas en redes sociales y mostraron calles anegadas, fuertes ráfagas y piedras de hielo en diferentes localidades del norte de la provincia de Buenos Aires.

Frente a este escenario, el SMN mantiene vigentes alertas meteorológicas para varios municipios bonaerenses debido a la posibilidad de tormentas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

Entre las localidades alcanzadas por las advertencias figuran Exaltación de la Cruz, San Miguel del Monte, General Las Heras, General Rodríguez, Lobos, Luján, Marcos Paz, Mercedes, San Andrés de Giles y San Antonio de Areco, además de otras zonas de la provincia.