Frío polar en AMBA: el SMN anticipa baja de temperaturas y heladas desde este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó una marcada baja de temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde la noche de este domingo 26 de abril. El cambio de tiempo traerá frío polar, mañanas muy frías y posibles heladas en distintas zonas del conurbano bonaerense.

Hasta el momento, las bajas temperaturas se venían demorando en el AMBA. Sin embargo, en medio del alerta por fuertes vientes , el panorama cambiará desde este domingo por la noche, cuando se espera un descenso térmico marcado.

El informe del SMN para el clima de esta semana.

Según los reportes del SMN, luego de los vientos fuertes previstos para la zona central del país, las temperaturas caerán de manera considerable.

Para este lunes, algunas zonas del conurbano bonaerense podrían registrar mínimas cercanas a los 2 grados. En la Capital Federal, en tanto, la temperatura mínima apenas superaría los 5 grados, en el inicio de una jornada con características invernales.

Alerta por vientos fuertes este domingo

A su vez, el SMN mantiene una alerta por fuertes vientos para la zona del AMBA desde el mediodía de este domingo y hasta la noche.

El informe oficial indica que la Capital Federal y sus alrededores estarán afectados por vientos del oeste y sudoeste, con velocidades de entre 40 y 50 km/h. Además, se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.