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Huerta en macetas: el mejor sustrato para cultivar verduras en Mendoza

El secreto para cultivar una huerta en macetas no es la tierra común: es un sustrato liviano, drenante y rico en nutrientes, clave en Mendoza.

Mario Simonovich

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Pixabay.
Cuáles son las frutas que puedes plantar en macetas (Shutterstock).
Cuáles son las frutas que puedes plantar en macetas (Shutterstock).

Cultivar una huerta en macetas puede ser simple y productivo si usás el sustrato adecuado. En Mendoza, donde el clima es seco y el sol intenso, elegir bien la mezcla es la diferencia entre plantas débiles y cosechas abundantes. Esta guía práctica resume lo esencial para empezar.

INFO HUERTA EN MACETAS EN MENDOZA

Evitar la tierra común: el error más frecuente

Usar tierra del jardín en macetas es uno de los fallos más habituales. Se compacta, retiene demasiada agua y limita el oxígeno en las raíces. Esto genera plantas débiles, crecimiento lento y riesgo de enfermedades. En recipientes, las verduras necesitan un medio mucho más liviano y controlado.

MACETA TIERRA

En las macetas no existe la "tierra en común". Créditos: earthbox.com

La mezcla ideal para macetas productivas

Un buen sustrato combina aireación, drenaje y nutrientes. La base recomendada incluye compost, fibra de coco o turba, y perlita o vermiculita. Esta mezcla permite que las raíces respiren, evita el exceso de humedad y asegura el desarrollo saludable de hojas y frutos.

Adaptar el sustrato al clima de Mendoza

En climas secos, como el de Mendoza, el equilibrio es clave: retener algo de humedad sin encharcar. Una fórmula simple funciona muy bien: 40% compost, 30% fibra de coco y 30% perlita o arena gruesa. Además, conviene regar con frecuencia y renovar nutrientes, ya que el sustrato se agota más rápido en macetas.

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