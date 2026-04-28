Huerta en macetas: el mejor sustrato para cultivar verduras en Mendoza

Cultivar una huerta en maceta s puede ser simple y productivo si usás el sustrato adecuado. En Mendoza , donde el clima es seco y el sol intenso, elegir bien la mezcla es la diferencia entre plantas débiles y cosechas abundantes. Esta guía práctica resume lo esencial para empezar.

Usar tierra del jardín en maceta s es uno de los fallos más habituales. Se compacta, retiene demasiada agua y limita el oxígeno en las raíces. Esto genera plantas débiles, crecimiento lento y riesgo de enfermedades. En recipientes, las verduras necesitan un medio mucho más liviano y controlado.

La mezcla ideal para macetas productivas

Un buen sustrato combina aireación, drenaje y nutrientes. La base recomendada incluye compost, fibra de coco o turba, y perlita o vermiculita. Esta mezcla permite que las raíces respiren, evita el exceso de humedad y asegura el desarrollo saludable de hojas y frutos.

Adaptar el sustrato al clima de Mendoza

En climas secos, como el de Mendoza, el equilibrio es clave: retener algo de humedad sin encharcar. Una fórmula simple funciona muy bien: 40% compost, 30% fibra de coco y 30% perlita o arena gruesa. Además, conviene regar con frecuencia y renovar nutrientes, ya que el sustrato se agota más rápido en macetas.