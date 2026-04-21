Ni macetas ni sustrato: las 5 plantas que viven en agua y quedan perfectas en casa

Hay algo en los frascos de vidrio con raíces a la vista que volvió a poner a las plantas de interior en el centro de la decoración. Son limpias, ordenadas y fáciles de integrar en escritorios, mesas ratonas o rincones con buena luz. Pero no todo lo que se ve en redes sociales resiste el paso del tiempo.

Para que la idea funcione de verdad, conviene elegir especies que no solo enraícen en agua, sino que también toleren esa forma de cultivo durante más tiempo. En esa lista, el bambú de la suerte sigue siendo uno de los clásicos más confiables, mientras que otras variedades populares se lucen mejor como esquejes o hijuelos en proceso de propagación.

El bambú de la suerte (Dracaena sanderiana) encabeza casi cualquier selección seria sobre plantas para agua. El Jardín Botánico de Missouri indica que puede cultivarse en agua siempre que las raíces tengan soporte, por ejemplo con piedras o guijarros, y que su mejor escenario es la luz brillante pero indirecta.

A esa lista se suma el singonio , una planta muy usada en interior por su follaje vistoso y por la facilidad con la que desarrolla raíces desde esquejes. También entra la tradescantia , una colgante de crecimiento rápido que suele enraizar con facilidad y funciona muy bien en recipientes altos donde sus tallos pueden caer y ganar protagonismo.

Las opciones que hoy resultan más prácticas

Si la idea es sumar especies nobles y de bajo mantenimiento, hay dos plantas que hoy aparecen como apuestas más seguras que algunas de las mencionadas en el texto original: el pothos y la planta cinta o spider plant. Distintas guías de cultivo coinciden en que ambas pueden crecer en agua, siempre que reciban luz indirecta y un mínimo de nutrientes. En el caso del pothos, incluso hay recomendaciones específicas para mantenerlo a largo plazo en agua con fertilizante soluble. La cinta, por su parte, también puede desarrollarse así, especialmente si se arranca desde un hijuelo nuevo. Por eso, en una versión actualizada y más precisa de esta nota, esas dos opciones merecen entrar de lleno entre las cinco más recomendables.

Qué pasa con la pilea y el singonio variegado

El texto base incluía a la Pilea peperomioides y al syngonium variegado. Ahí hace falta afinar. La Royal Horticultural Society señala que las hojas de Pilea peperomioides pueden enraizar en agua y que la planta se multiplica bien por división o por hijuelos, pero eso no la convierte automáticamente en la mejor candidata para vivir durante años en un frasco.

Algo parecido ocurre con el singonio variegado: no deja de ser una variante decorativa del singonio común, muy atractiva por sus tonos blancos y verdes, pero no suma una categoría aparte si lo que se busca es variedad real en una lista de especies. En otras palabras, ambas pueden funcionar, aunque una nota más rigurosa hoy las presentaría con más matices.

Los cuidados que hacen la diferencia

El sistema no es complejo, pero tampoco mágico. El agua debe cambiarse cada 7 a 10 días o, como máximo, cada dos semanas para evitar olor, estancamiento y proliferación de algas. También ayuda usar agua filtrada, reposada o con bajo contenido de cloro, algo especialmente importante en especies sensibles.

Los recipientes conviene lavarlos con frecuencia y dejar siempre las hojas fuera del agua para que no se pudran. En la mayoría de los casos, la mejor ubicación sigue siendo cerca de una ventana con luz indirecta, lejos del sol fuerte que puede recalentar el vidrio, quemar las hojas o deteriorar las raíces. Y si la planta va a pasar mucho tiempo solo en agua, sumar fertilizante soluble de forma muy medida puede hacer la diferencia.

Sí, hay plantas de interior que pueden vivir en agua y mantenerse lindas durante buena parte del año, pero no todas responden igual. Si el objetivo es combinar estética y practicidad, hoy las más firmes son el bambú de la suerte, el singonio, la tradescantia, el pothos y la planta cinta. Son especies accesibles, decorativas y bastante tolerantes para quienes quieren sumar verde sin llenarse de tierra, macetas y complicaciones.