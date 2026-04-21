Por qué hay que colocar papel de aluminio en la maceta del aloe vera

Descubre por qué colocar papel de aluminio en la maceta del aloe vera es un truco de jardinería para proteger tus plantas.

En el mundo de la jardinería hay muchas opciones económicas y sencillas para ayudar a las plantas. El aloe vera es una planta resistente, pero puede sufrir la falta de luz en interiores. Es por eso que el papel de aluminio es clave.

Papel de aluminio para la planta Si bien puede sonar extraño, forrar el borde de la maceta con papel de aluminio tiene beneficios para la salud de la planta. Por un lado, se transforma en un escudo antiplagas que espanta a hormigas y larvas.

Aunque no lo creas el aloe vera necesita un cuidado especial. Foto: Archivo El papel de aluminio beneficia al aloe vera. Foto: Archivo

Por otra parte, el aluminio tiene un efecto reflectante y en los departamentos con poca luz, el papel ayuda a rebotar la luz natural hacia las hojas inferiores, optimizando la fotosíntesis. También es ideal para los que tienen mascotas que escarban la tierra porque el reflejo del aluminio los mantiene alejados.

Paso a paso En primer lugar, cortar tiras de papel de aluminio de unos cinco centímetros de ancho. Forrar únicamente el aro superior de la maceta, rodeándolo por completo. Presionar bien para que quede firme y no se vuele con el viento. Si el papel se opaca se puede reemplazar porque el brillo es la clave del éxito.