Vinagre blanco en la lavadora: lo que ocurre con la ropa y los olores

La razón por la que cada vez más personas ponen vinagre en la lavadora. El efecto del vinagre en la ropa sorprendió a muchos hogares este año.

El vinagre dejó de usarse solo en la cocina. Muchas personas lo echan dentro de la lavadora por un motivo simple: ayuda a quitar olores, suavizar la ropa y eliminar restos de jabón acumulados en las prendas. Además, se volvió una alternativa elegida para reducir el uso de productos químicos fuertes.

Para qué sirve el vinagre en la lavadora y qué efecto tiene en la ropa El vinagre blanco aparece como uno de los productos caseros más usados para el lavado de ropa. Su acidez ayuda a remover residuos de detergente que quedan atrapados en las telas después de varios ciclos. Ese exceso suele generar rigidez, olor a humedad y pérdida de suavidad en algunas prendas.

vinagre, lavarropas El uso poco conocido del vinagre. Fuente: IA Gemini.

Muchas personas también lo utilizan para neutralizar malos olores en toallas, ropa deportiva y telas guardadas durante mucho tiempo. El vinagre ayuda a eliminar bacterias relacionadas con el olor fuerte y deja una sensación de limpieza más fresca después del lavado. Por eso ganó espacio en rutinas domésticas durante los últimos años.

Otro uso frecuente tiene relación con el cuidado de la propia lavadora. Algunos técnicos recomiendan ciclos vacíos con vinagre blanco para ayudar a retirar restos de sarro y suciedad acumulada dentro del tambor. Esa limpieza ayuda a mantener el aparato en mejor estado y evita olores desagradables dentro del equipo.