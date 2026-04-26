Franco Colapinto cerró su show con un gesto que desató la ovación en Palermo

El Road Sow de Franco Colapinto en Buenos Aires tuvo un final tan intenso como emotivo. Tras exigir al máximo el Lotus E20 y protagonizar una escena impactante con fuego en la zona de los frenos , el piloto argentino volvió a sorprender, esta vez fuera del auto.

La secuencia había sido tan espectacular como inesperada: trompos, humo, olor a caucho y una intervención urgente de los mecánicos para controlar la situación. Sin embargo, lejos de cerrar ahí su participación, Colapinto decidió prolongar el momento con un gesto que reforzó su conexión con la gente.

Así fue el cierre del Road Show de Franco Colapinto en Palermo

Así fue el cierre del Road Show de Franco Colapinto en Palermo

El piloto argentino de Alpine salió corriendo hacia las vallas y comenzó a recorrer el perímetro para saludar a los fanáticos, que lo esperaban con celulares en alto y una ovación constante.

El gesto no fue menor. En un evento que reunió a más de 500 mil personas, Colapinto eligió cerrar su participación con cercanía, recorriendo a paso ligero distintos sectores para agradecer el apoyo.

A lo largo del circuito montado sobre la avenida Libertador, el piloto fue devolviendo el cariño recibido durante toda la jornada, deteniéndose por momentos para saludar más de cerca y conectar con quienes lo acompañaron desde temprano.

Franco Colapinto saludó a la gente que se acercó a ver el Road Show en Palermo Franco Colapinto saludó a la gente que se acercó a ver el Road Show en Palermo

Ese recorrido final terminó de consolidar una imagen que se repitió durante todo el día: la de un piloto que no solo genera impacto en pista, sino también fuera de ella.

Una jornada histórica en Palermo

La exhibición tuvo todos los ingredientes: velocidad, riesgo controlado, historia y emoción. Desde las primeras salidas hasta el final en llamas, cada momento fue acompañado por una multitud que respondió con entusiasmo.

En ese contexto, el saludo final de Colapinto no fue un detalle más, sino el broche perfecto para una jornada histórica. Entre el ruido del motor, el humo y la adrenalina, el piloto encontró tiempo para un gesto simple, pero significativo.

Así, el cierre del Road Show no quedó definido solo por la espectacularidad del auto, sino también por la conexión genuina entre Colapinto.