Empleadas domésticas: cuánto se cobra la hora de limpieza en mayo del 2026

Empleadas domésticas: cuánto cuesta la hora de limpieza en mayo de 2026 Los salarios de las empleadas domésticas en Argentina mantienen su esquema actualizado de cara a mayo de 2026, con valores que sirven como referencia para empleadores y trabajadoras del sector. La remuneración depende de la categoría laboral y de si el servicio se presta con retiro o sin retiro.

De acuerdo con la última actualización difundida, la hora de limpieza —encuadrada dentro de la categoría de tareas generales— se ubica en torno a los valores definidos en los meses previos , ya que no se registraron nuevos aumentos para mayo.

Para el personal que realiza tareas generales (limpieza, lavado y planchado), los valores de referencia son:

Estos montos corresponden al piso salarial establecido a nivel nacional y se aplican en todo el país, salvo adicionales específicos como antigüedad o zona desfavorable.

Las empleadas domésticas tendrán acceso a un bono para el próximo bimestre Foto: Shutterstock

La categoría de tareas generales es la más común dentro del régimen de empleo doméstico y representa a la mayoría de las trabajadoras del sector.

El esquema salarial contempla distintas categorías, cada una con remuneraciones diferenciadas:

Supervisores/as: los valores más altos dentro de la escala

los valores más altos dentro de la escala Tareas específicas (cocineros, caseros, etc.)

Cuidado de personas (niñeras, acompañantes)

Tareas generales (limpieza)

En todos los casos, la modalidad “sin retiro” —cuando la trabajadora reside en el lugar de trabajo— tiene una remuneración superior debido a la mayor disponibilidad horaria.

Cómo se determinan los salarios

Las remuneraciones del sector están reguladas por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que fija los incrementos periódicos mediante acuerdos paritarios. Estos valores funcionan como mínimos obligatorios, por lo que pueden ser superados mediante acuerdos entre empleador y trabajador.

Además del salario básico, pueden sumarse conceptos adicionales como antigüedad, aportes y contribuciones, lo que impacta en el costo total del servicio doméstico.

De esta manera, en mayo de 2026 el costo de la hora de limpieza se mantiene en línea con los valores establecidos en meses anteriores, a la espera de futuras negociaciones paritarias que puedan modificar la escala salarial.