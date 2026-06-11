Aumento confirmado para las empleadas domésticas: así quedan los sueldos de julio
Se confirmó un aumento del 6,4% para empleadas domésticas. Así quedan los sueldos por categoría desde julio de 2026 y el plus por zona desfavorable.
Las empleadas domésticas tendrán un nuevo aumento salarial en julio, tras la definición del Gobierno nacional. La suba total es del 6,4% y se distribuirá entre abril y julio de 2026, según lo publicado en el Boletín Oficial tras el acuerdo en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.
El incremento no llega de una sola vez: se paga en cuatro etapas consecutivas del 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio. Con esto, se actualizan las escalas mínimas para todas las categorías, tanto con retiro como sin retiro.
Qué sueldos cobrarán desde julio de 2026
Con la actualización ya definida, estos serán los valores mínimos para cada tarea:
Supervisores
- Con retiro: $4.438,77 por hora y $553.725,91 mensuales
- Sin retiro: $4.829,13 por hora y $612.673,11 mensuales
Tareas específicas
- Con retiro: $4.223,25 por hora y $517.006,43 mensuales
- Sin retiro: $4.597,18 por hora y $571.426,17 mensuales
Caseros
- $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales
Asistencia y cuidado de personas
- Con retiro: $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales
- Sin retiro: $4.435,86 por hora y $558.972,92 mensuales
Tareas generales
- Con retiro: $3.733,72 por hora y $458.053,22 mensuales
- Sin retiro: $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales
Compensación extra: quiénes la cobran
Además del aumento, continúa el adicional del 31% por zona desfavorable, que se suma sobre el salario básico. Este plus alcanza a quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Carmen de Patagones.