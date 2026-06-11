Aumento confirmado para las empleadas domésticas: así quedan los sueldos de julio

Se confirmó un aumento del 6,4% para empleadas domésticas. Así quedan los sueldos por categoría desde julio de 2026 y el plus por zona desfavorable.

Las empleadas domésticas tendrán un nuevo aumento salarial en julio, tras la definición del Gobierno nacional. La suba total es del 6,4% y se distribuirá entre abril y julio de 2026, según lo publicado en el Boletín Oficial tras el acuerdo en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

El incremento no llega de una sola vez: se paga en cuatro etapas consecutivas del 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio. Con esto, se actualizan las escalas mínimas para todas las categorías, tanto con retiro como sin retiro.

Entre las medidas, Massa incorporó un beneficio para las empleadas domésticas. Foto: Shutterstock Cuánto cobrarán las empleadas domésticas tras el aumento de sueldo. Foto: Shutterstock Qué sueldos cobrarán desde julio de 2026 Con la actualización ya definida, estos serán los valores mínimos para cada tarea:

Supervisores

Con retiro: $4.438,77 por hora y $553.725,91 mensuales

Sin retiro: $4.829,13 por hora y $612.673,11 mensuales Tareas específicas